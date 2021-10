Lamborghini rijdt de plomp in vanwege lullig foutje

Deze Huracán reed niet op de limiet toen het mis ging, maar de bestuurder ging wel over het randje.

Het is niet voor het eerst dat we schrijven over een incident met een Huracán. Dat zal vast iets te maken hebben met het feit dat het een populaire auto is onder jonge ‘rijken’. Nu is een Huracán lang niet zo tricky als bijvoorbeeld een Diablo, maar het blijft wel een supercar met 610 pk. En zoveel pk’s kan niet iedereen in toom houden. Vraag dat maar aan Dave Roelvink.

Het verhaal dat ons nu ter ore is gekomen steekt echter iets anders in elkaar. Er was deze keer namelijk geen sprake van te hard rijden en de controle verliezen. In plaats daarvan was het eigenlijk een heel lullig incident, wat bij wijze van spreken ook met een Suzuki Wagon R had kunnen gebeuren.

Wat is er precies voorgevallen? Een 31-jarige jongeman was gisteravond een Lamborghini Huracán aan het keren op een parkeerplaats bij de Mondsee. Dit ging echter niet zoals gepland. Hij parkeerde de auto namelijk onbedoeld op de bodem van het meer. De politie vermoedt dat hij het gaspedaal voor het rempedaal aanzag.

De onfortuinlijke jongeman kon gelukkig zelf uit de auto komen en naar de kant zwemmen, maar kwam er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Hij moest met lichte kwetsuren naar het ziekenhuis gebracht worden. Zijn 40-jarige bijrijder had meer geluk. Die was namelijk al uitgestapt.

De bestuurder kon dus op eigen kracht op het droge komen, maar dat gold niet voor de auto. Er moesten vijf duikers, een luchtkussen en een kraan aan te pas komen om de Lambo weer aan hogerwal te krijgen.

Uit de foto kunnen we afleiden dat het een aangepaste Huracán LP610 is met een wrap en aftermarket velgen, bumpers en een spoiler. Wellicht kunnen deze onderdelen nog verkocht worden, maar de auto zelf is waarschijnlijk total loss. Die is namelijk volledig kopje onder geweest.

Nach dem unerwarteten Ende von #KeineZeitzusterben bewarb sich ein Schweizer für die Nachfolge von #DanielCraig als #JamesBond. Der Versuch mit seinem Sportwagen den legendären Lotus Esprit aus #derSpiondermichliebte zu imitieren ging aber nach hinten los. #gefahrennichtgebremst pic.twitter.com/0QD8PKZ0s3 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) October 20, 2021

De lokale politie doet trouwens best lollig over het incident. Ze omschrijven het op Twitter namelijk als een mislukte poging om James Bond met zijn Lotus Esprit te imiteren.

Foto: Polizei OÖ

Met dank aan Timmie voor de tip!