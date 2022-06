Dít is (nog steeds) de duurste diesel van Marktplaats

Hoe veel verandert er in een jaar tijd? Als het ligt aan de duurste diesel van Marktplaats, niet veel.

Het duurste dit of het duurste dat: het is altijd geinig om te kijken naar hoe veel je kan uitgeven voor een bepaalde soort auto. Momenteel kun je acht ton stukslaan op een Ferrari op Marktplaats, maar je kan ook eens kijken naar de duurste EV of hybride, ook daar zit voldoende geld in.

Duurste diesel van Marktplaats

Een categorie die met uitsterven bedreigd is: de duurste diesel van Marktplaats. Daar hebben we het vorig jaar al eens over gehad en toen ging de prijs naar een Range Rover D350 LWB ‘Fifty’ Edition. Ongeveer een jaar later maken we nogmaals de balans op en komen we uit op wat nu de duurste diesel is.

Range Rover D350 LWB Fifty Edition

Moet je nou eens kijken: het is een Range Rover D350 LWB Fifty Edition. Er is dus niks veranderd. Tenminste, qua auto. Qua exemplaar vinden we de kandidaat van dit jaar toch wel iets toffer.

Om even te begrijpen wat hier zo speciaal aan is: het is dus een Fifty Edition. Het is zo simpel als dat het klinkt: Land Rover markeerde daarmee het vijftigjarige bestaan van de Range Rover in 2020. Het is in theorie het topmodel Autobiography met wat badges en andere aankleding. Het exemplaar van vorig jaar bleef bij de ‘standaard’ selectie, die was namelijk uitgevoerd in Aruba Gold, wat je ook op normale versies van de Range Rover kan krijgen.

Dit nieuwere exemplaar van de duurste diesel op Marktplaats is zo geel dat zelfs een kanarie zou zeggen dat het wel een beetje minder mag. Dat komt omdat voor de echte fijnproever drie originele Range Rover-kleuren beschikbaar werden voor de Fifty. Tuscan Blue, Davos White en de kleur van vandaag: Bahama Gold. Het is dus eigenlijk meer een soort goud. Wij vinden het echter aardig geel.

Speculoospasta

De ‘crunchy’ versie van de Lotus Speculoospasta is oranje spread met een geel deksel. Dat gevoel krijgen wij een beetje van de kleurencombinatie van deze Range Rover Fifty. Het interieur is namelijk uitgevoerd in pindakaas (of dus speculoos)-leer. Het vloekt wel een beetje met dat knalgele uiterlijk, maar ergens werkt het ook wel weer. Oordeel zelf maar.

D350

Het feit dat er maar 1.970 exemplaren van de Fifty komen in combinatie met het feit dat deze erg dik aangekleed is, maakt dit vrij simpel de duurste diesel van Marktplaats. Dat betekent dus dat je de D350-motor krijgt, een zescilinder diesel mild-hybrid met 351 pk en 700 Nm. Stiekem wil je in een Range Rover gewoon een V8, maar deze diesel klinkt als een best fijne reisgenoot. Het moet ook een beetje leuk blijven uiteraard.

Kopen

De voorheen duurste diesel van Marktplaats van vorig jaar viel nog best mee: 199.800 euro. Daar knalt deze knalgele Range Rover Fifty Edition wel nog even overheen. Er staat maar 15 km op de teller en hij komt uit 2022. Je mag er dus nog even 257.900 euro voor betalen. Rondrijden in de duurste diesel van Marktplaats dan wel de duurste pot speculoospasta van Nederland kan via de advertentie van de Range Rover LWB Fifty.