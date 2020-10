Deze auto's zijn het meest en minst betrouwbaar anno 2020 - Autoblog.nl

Consumentenbond zet weer op een rijtje wat de meest betrouwbare auto’s zijn. Dit jaar is ook Tesla in het lijstje opgenomen.

De Consumentenbond bewijst de Nederlandse consumenten ieder jaar weer een dienst door een onderzoek te presenteren van de meest betrouwbare auto’s. Ook dit jaar zijn ze niet van deze gewoonte afgeweken. De aanpak van het onderzoek is vrij simpel: de Consumentenbond heeft aan 8.000 Nederlanders gevraagd hoe vaak ze pech hadden of naar de garage moesten.

Meest betrouwbare merken

De vraag is niet of er een Aziatisch merk bovenaan de lijst staat, maar welk Aziatisch merk. Vorig jaar stond Toyota nog fier bovenaan, maar zij zijn nu afgezakt naar de vierde plaats. Ze zullen desondanks niet al te jaloers zijn op het merk dat op nummer 1 staat. Dat is nu namelijk Lexus, met een 8,8 als rapportcijfer. De top vijf wordt compleet gemaakt door Subaru, Honda en Mazda, die de vierde plaats deelt met Toyota.

Je vraagt je misschien af: staan er ook nog niet-Aziatische merken in de top tien van de merken? Jawel, we komen één Europees merk tegen. Dat is Mini, die met een 8,0 als cijfer de zevende plaats deelt met Mitsubishi. Mercedes en BMW vallen buiten de top tien, met respectievelijk een elfde en een twaalfde plaats.

Meest betrouwbare modellen

Toyota heeft als merk misschien niet de toppositie, bij de modellen staat er wel weer een Toyota bovenaan. Dit is niet meer de Verso-S maar de nieuwe Yaris. Maar één op de dertig Yaris-eigenaren moest langs bij de garage en het ging dan om dingen die eigenlijk ook wel konden wachten. Naast alle Toyota’s en andere Aziaten scoorde ook de Volvo XC40 erg goed, met een 9,4 als cijfer.

Minst betrouwbare merken

Op plaats zeventwintig van de zevenentwintig zien we namelijk Alfa Romeo. Wie in een mooie auto wil rijden moet helaas pijn lijden. Ook de Franse auto’s maken hun twijfelachtige reputatie nog steeds waar. Citroën en Peugeot waren namelijk na Alfa de minst betrouwbare merken. Renault kwam er iets beter vanaf met een zeventiende plek. Daarmee zitten ze gewoon op gelijk voet met Volvo en Nissan, die opvallend laag scoren.

Interessante nieuwkomer op de lijst is een zeker Amerikaans EV-merk waar we heel af en toe wel een iets over schrijven. Dat er diverse Nederlanders niet tevreden zijn over Tesla wisten we al. Nu krijgen we echter een iets completer beeld. Met een 6,3 als cijfer staat Tesla op de 22e positie. Dat is dezelfde positie waar ook Volkswagen en Skoda staan, die ook geen hoge ogen gooiden. Audi scoort overigens niet veel beter, met een 20e positie.

Minst betrouwbare modellen

De auto die met de meeste klachten kampt is met afstand de vorige generatie Volkswagen Passat. Deze heeft een dramatische score van 1,4. Maar liefst 10% van de eigenaren kon een keer niet verder rijden en 42% moest direct naar de garage. Verder zijn het wederom de Franse auto’s die de laagste cijfers kregen. De vorige Peugeot 3008 en de derde generatie Renault Clio scoorden ronduit slecht met respectievelijk een 3,3 en een 3,8 als cijfer.

Benieuwd hoe jouw eigen auto scoort? De volledige lijst is te raadplegen op de website van van de Consumentenbond.