Deze autosleutel is duurder dan een Ferrari

Heb je wel iets bijzonders om de pols.

Er zijn maar weinig autofabrikanten die echt gave sleutels maken. De sleutel van een Lamborghini heeft overduidelijke invloeden van de Volkswagen Groep en ook de sleutel van een Ferrari is niet heel bijzonder. Voor echt iets unieks moet je bij Koenigsegg of Pagani zijn.

Wat te doen als Lambo, Porsche of Ferrari-rijder? Deze juwelier uit Londen heeft de oplossing. De Senturion Key is een armband die fungeert als vervanger van je autosleutel. Het juweel is compatibel met auto’s van de merken Bugatti, McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari en nog meer exclusieve merken. Klanten dragen de Senturion om de pols en de auto detecteert het juweel als de sleutel. Die saaie, lelijke sleutel van de autofabrikant kan voortaan thuisblijven.

Je moet wel ballen hebben om de Senturion op straat te dragen. Elke sleutel wordt met de hand gemaakt. Aan de hand van een configuratie kunnen de prijzen flink oplopen. Er is keuze uit onder meer diamanten, titanium en koolstofvezel materialen. Een prijs van meer dan 170.000 euro dokken voor een Senturion Key is heel normaal. Met de juiste configuratie kan die prijs nog verder opgedreven worden.

Op dit moment levert de firma de S177-collectie. Van deze serie gaat het bedrijf 177 stuks maken. Dan is er ook nog de Billion Collection. Van deze sleutel komen slechts zeven stuks. Dan rest de vraag wie zo’n juweel gaat kopen. Voor de prijs van de Senturion Key koop je immers ook een nieuwe supercar.