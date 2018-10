Autobedrijf dacht dik te verdienen aan deze GT2 RS

Er bleek toch minder interesse dan gedacht.

De Porsche 911 GT2 RS (991) is een gewilde auto. Op de tweedehands markt betaal je in sommige gevallen meer dan de nieuwprijs voor een exemplaar met minimale gereden kilometers. Zeker in de Verenigde Staten, waar men langer moet wachten op de auto in vergelijking met een order uit bijvoorbeeld Duitsland.

Een autobedrijf in Miami, Florida dacht handig gebruik te maken van de schaarste in de markt daar. Ze hadden een maagdelijke witte Porsche 911 GT2 RS met 151 mijlen op de teller staan. De auto kwam met een MSRP prijs van 336.860 dollar. Via het do-it-yourself platform BringATrailer werd de Porsche geveild. Het autobedrijf hoopte natuurlijk dik te verdienen aan deze Porker. Ze kwamen van een koude kermis thuis. Er werden 10 biedingen uitgebracht, maar het hoogste bod van 411.000 dollar bleek niet voldoende om de onbekende minimumprijs te passeren.

Blijkbaar dacht de firma nog meer te kunnen verdienen aan de Porsche. Dat viel dus flink tegen. Of dat aan de panda-specificatie ligt, de manier waarop de 911 verkocht werd of het feit dat er simpelweg minder vraag is naar dit type auto zullen we nooit weten.