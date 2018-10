Dit heeft de Taycan voor Porsche te betekenen

De start van een nieuw offensief.

De nieuwe Taycan gaat een belangrijk model worden voor Porsche. Eigenlijk net als de Cayenne dat was met zijn introductie. Spannend voor het merk uit Zuffenhausen, want ze komen met een model in een segment waar ze nog niet eerder in geopereerd hebben. Met de Cayenne heeft dat goed uitgepakt. Daar kwam weer de Macan uit voort en dit model behoort tot de populairste modellen van het huidige gamma.

Terug naar de Taycan. Porsche pompt zes miljard euro in ontwikkelingen op elektrisch gebied. De autofabrikant laat weten dat alleen al 1.200 nieuwe medewerkers zijn aangenomen die zich enkel en alleen bemoeien met de Taycan. Heel spannend nieuws is dit natuurlijk niet. Een merk als Tesla heeft immers ook voor duizenden nieuwe banen gezorgd in de regio van Fremont, Californië. En dat zal bij alle andere merken die nu volop elektrische auto’s gaan bouwen niet anders zijn.

Lutz Meschke, vice-voorzitter van de raad van bestuur en Chief Financial Officer van Porsche, laat weten dat Porsche verwacht dat meer dan 50 procent dan de verkopen in 2025 een elektrisch model zullen zijn. Geen onterechte verwachting. Zo is het topmodel van de Panamera een hybride en staat de nieuwe 911 (992) om de hoek. De eerste 911 die als hybride op de markt gaat komen. De Taycan zal geproduceerd worden in Stuttgart-Zuffenhausen. De elektrische auto krijgt een primeurtje, want het zal de eerste Porsche zijn die gebruik gaat maken van de nieuwe Flexi-lijn. Dit zijn onbemande transportsystemen, geïntegreerd in de productielijn.

Goed gekeken bij Tesla

Één van de krachten van Tesla is het wereldwijde Supercharge-netwerk. De Amerikaanse autofabrikant had niet afgewacht wat overheden gingen doen, maar is in een vroeg stadium al zelf begonnen met de aanleg van een snellaadnetwerk. In dat opzicht hadden de andere autobouwers het nakijken. Porsche is onderdeel van de IONITY joint venture. Tot eind 2019 bouwen de samenwerkende concerns Audi, BMW, Daimler, Porsche en Ford aan snellaadstations in heel Europa. Deze stations leveren tot 350 kW.

De Taycan zal daarnaast worden gekoppeld aan een eigen oplaadservice van Porsche. Het merk bouwt meer dan 2.000 oplaadpunten op toeristische bestemmingen. Het is de bedoeling dat deze gerealiseerd zijn wanneer de Taycan bij de dealer staat. Porsche werkt samen met aanbieders om klanten straks een scala aan oplaadpunten aan te bieden.

Er is duidelijk een verschil met de aanpak van Europese autofabrikanten en de aanpak van het eerdere genoemde Tesla. Waar Porsche deelneemt aan joint ventures en vooral samenwerkt met derde partijen, heeft Tesla met onder andere het Supercharge-netwerk monopoly over het eigen laadnetwerk.

Porsche mag wel gaan opschieten met de onthulling van de productieversie van de Taycan. Op computerplaatjes en concepts na, is er nog geen tastbaar product op tafel. Het is bekend dat de elektrische auto in 2019 op de markt gaat komen. Waar en wanneer is officieel nog een vraagteken. Concepts eeuwig onder de aandacht brengen is überhaupt de laatste tijd een dingetje van het merk. Waar blijft die productieversie van de 911 Speedster?