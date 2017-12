Deze Aventador Roadster levert meer dan 1000 pk

Je ziet het er niet aan af. Maar onderhuids gaat een waar beest schuil.

Alsof een standaard Aventador met 700 pk al niet genoeg was, besloot een eigenaar zijn Aventador Roadster van een upgrade te voorzien. De Lambo-rijder klopte op de deur van de experts van Underground Racing om een twin-turbo systeem te bouwen op de 6.5 liter grote V12.

De upgrade werd uitgevoerd en het resultaat mag er zijn. De Lamborghini levert nu 1.250 pk op de wielen, of zelfs 1.500 pk op racebenzine. Het was niet de eerste keer dat Ryan, de Roadster-rijder, bij Underground Racing op bezoek ging. Het was namelijk zijn tweede Aventador die van een twin-turbo setup werd voorzien.

De tuning bestaat niet alleen uit de toevoeging van twee turbo’s. Er kwam onder meer een nieuw vliegwiel en de versnellingsbak moest worden aangepast. Ook kreeg de Aventador geoptimaliseerde ECU-tuning om de turbo’s zo optimaal mogelijk te laten werken.

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om de V12 gezond en wel in leven te laten. De motor van zoveel power voorzien is niet zonder risico. Er zijn diverse voorbeelden van twin-turbo Lambo’s die uiteindelijk in vlammen zijn opgegaan.