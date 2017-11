Gekkies maken Huracan met twee stofzuigers

Turbo, Turbo!!

De specialisten van Underground Racing hebben weer een fijn speeltje in elkaar geknutseld. Men claimt dat het de allereerste twin turbo Huracán ter wereld is.

Een tijdje geleden schreven we er al over, onze vrienden uit North Carolina waren bezig met het ontwikkelen van een dubbelgeblazen Huracán. Het heeft even geduurd, maar hij is er dan eindelijk.

Waar men eerder bij Underground Racing een Gallardo (wedstrijdje met een Veyron vind je hier) onderhanden nam, werd het nu tijd om zijn jongere broertje ook te voorzien van een ietwat aangepaste beademing.

Het resultaat mag er wezen. Mogelijkheden zijn er in verschillende stages. De pret begint bij een basisversie met 800 paardjes. Aan de wielen. Jawel, de cijfers die men opgeeft zijn gemeten aan de wielen. Het motorvermogen zal dus om en nabij de 900 pk liggen. De vraagprijs hiervan bedraagt 49.000 dollar. Let wel, dat is inclusief 2 jaar garantie waarin je 24.000 mijlen mag afleggen. Geen slecht idee… Er is ook nog een Stage 1, ook met 800 WHP maar hier is ook de mogelijkheid om de motor te laten lopen op racefuel. Kost je 59.000 dollar. Geen zorgen, er zijn ook nog een Stage 2 (850 WHP, 1000 WHP op racefuel, 69.000 dollar) en een Stage 3 (1000 WHP, 1250 WHP op racefuel, 99.000 dollar). Men werkt ondertussen verder aan nog extremere versies met tot wel 2200 WHP.