Kopen: Ferrari 599 GTO met XX-onderdelen

Dat is nog eens een bijzondere 599 GTO.

In feite is elke 599 GTO bijzonder. Van deze auto werden immers slechts 599 exemplaren gemaakt en het was de laatste Ferrari met een ‘rustig’ ontwerp. Daarna kwam de F12berlinetta en dit model was de basis van de moderne modellen die we nu kennen, zoals de Portofino en de 812 Superfast.

Deze 599 GTO weet zich te onderscheiden door de toevoeging van exclusieve onderdelen. De Ferrari in kwestie beschikt namelijk over aerodynamische onderdelen van een 599XX, de niet straatlegale en meest extreme 599 ooit gemaakt. Onder meer enkele vleugeltjes en een splitter maken deze 599 GTO anders dan andere exemplaren. Een mooie toevoeging kan ik het overigens niet noemen.

De auto werd geleverd door dealer Ferrari Fort Lauderdale in 2011. Met de auto is 2.877 mijl (4.626 km) gereden. Ferrari maakte slechts 125 exemplaren voor de Amerikaanse markt, wat deze variant zeldzamer maakt dan de Europese spec. De 599 GTO wordt te koop aangeboden bij Ferrari of Long Island in de staat New York. Kosten: 749.000 dollar.