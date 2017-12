Autoblog Advies: snelwegcruiser met automaat voor € 12.000

Recht zo die gaat! Welke goeie snelweg-auto's kun je krijgen voor 12 mille?

Vandaag behandelen we een aanvraag van Autoblog-lezer Tom. Hij is op dit moment de trotse bestuurder van een Mazda 3 SkyActiv D. Inderdaad, een topauto. Maar het is een leaseauto die hij binnenkort moet inleveren. Tom heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen (en aangenomen). Gefeliciteerd! Voor zijn nieuwe werk heeft hij geen auto meer nodig. Aangezien het nieuwe kantoor midden in Amsterdam ligt, is het veel sneller om met het OV te gaan. U begrijpt: Tom is een moedig man.

Toch heeft hij een auto nodig. Ditmaal mag het wel een maatje groter zijn dan de Mazda 3. De nieuwe auto is bedoeld voor vakanties en bezoek aan familie. Vooral veel snelwegkilometers. Daarom mag het van Tom wel een lekker comfortabele auto zijn, die sowieso uitgerust moet zijn met een automaat. Ook is het de auto waar zijn vriendin doordeweeks mee zal rijden. De auto moet dus van alle markten thuis zijn.

De wensen en eisen van Tom en zijn vriendin kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Mazda 3 Skyactiv-D Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 12.000 Jaarkilometrage: 16.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe baan, moet leaseauto inleveren Gezinssamenstelling: Samenwonend Voorkeursmerken /modellen: BMW 3-serie (E90) No-go modellen / merken: Geen SUV's of MPV's

Zelf had Tom zitten denken aan een BMW 3 Serie van de E90 generatie. Een uitstekende auto. Ze passen prima in het budget: je kan ze overal vinden. Dit keer gaan we hem echter niet aanraden. Niet omdat het een slechte auto is, integendeel. Voor 12 mille kun je een prima 320i vinden waar je moeiteloos een ton bij op kan zetten. Mocht je per sé een E90 3 Serie wensen, kijk dan hier naar het aankoopadvies. Waarom raden we de auto nu niet aan? De E90 is niet de meest comfortabele auto. Zeker met grotere velgen op rumflats is het af en toe te hard afgestemd. Leuk voor de sportieve bestuurder, maar niet iedereen zal er weg van zijn. Ook zijn er zeer veel ‘standaard’-exemplaren die wel erg kaal zijn uitgerust. Een lekkere zescilinder, veel opties en niet te veel kilometers resulteren automatisch in een hogere prijs.

De 3 Serie is dus absoluut geen verkeerde keuze, maar er zijn zeven interessante alternatieven en uiteraard, een YOLO. Hier komen ze!

Volvo S60 2.4 Drivers Edition Aut.

€ 11.950

2008

90.000 km

Weinig auto’s zijn zo ontspannen als de Volvo S60. Voor Volvo zélf was dit destijds een ongelooflijke sportieve auto. In het budget kun je kiezen voor een heel late S60 van de eerste generatie. Late Volvo’s zijn bijna altijd een aanrader. Volvo houdt zijn modellen vaak net even langer in productie en biedt ze aan met een bijzonder luxe uitrusting. De S60 is bijzonder comfortabel zonder weeïg te zijn. De stoelen zijn erg prettig. Met de motoren kun je eigenlijk niet fout gaan, het zijn allemaal romige vijfcilinders. De 170 pk 2.4 of de 2.0T met 180 pk zijn passen uitstekend bij het karakter van de auto. Europa doorkruisen was nog nooit zo aangenaam.

Lexus IS 250 Business Luxury (XE20)

€ 11.950

2006

100.000 km

Een schromelijk onderschatte auto. De Lexus IS250 heeft nooit echt potten kunnen breken in Nederland, helaas. Destijds had Lexus de grootst mogelijke moeite om de auto echt onderscheidend te maken. Een gedeelte van het geld ging niet zitten in de marketing, maar in de techniek. Deze auto’s zijn zeer betrouwbaar, zeker in het geval van de benzinemotoren. De diesels zijn niet geheel vrij van kuren. Qua rijden zit het tussen de 3 Serie en C Klasse in, een fijne mix. De motor is op zich prima, maar onwillekeurig verwacht je van een auto met 200 pk meer aansprekende prestaties. Uitrusting is op een hoger niveau dan de gemiddelde BMW.

Mercedes-Benz C200 Kompressor Elegance (W204)

€ 11.990

2007

130.000 km

De C-Klasse is natuurlijk de meest rechtstreekse concurrent voor een BMW 3 Serie. Met de W204-generatie (aankoopadvies) had Mercedes destijds een grote stap gezet. De voorloper, de W203, was voornamelijk op comfort afgestemd, de W204 heeft een aanmerkelijk breder repertoire. Een raszuivere sportsedan is het absoluut niet, maar het is een capabele auto. Prijstechnisch zijn de viercilinder kompressor-motoren te prefereren boven de zescilinders. Die lopen mooier, maar leveren onderin aanzienlijk minder koppel, verbruiken een stukje meer en zijn in budget gewoon lastiger te vinden met een acceptabele kilometerstand. Controleer wel of de opties die je graag wenst erop zitten. Qua veiligheid kom je niets te kort, maar luxe items waren vaak een (dure) optie.

Honda Accord 2.0 Executive Automaat (CU)

€ 11.735

2009

110.000 km

Dit klinkt absoluut niet spannend of interessant. Het is typisch zo’n auto die iedereen over het hoofd ziet. Dat is zonde, want het zijn zeer doorwrochte auto’s. Dankzij de hoge nieuwprijs is deze Europese Accord in Nederland nooit een succes geworden. Omdat iedereen premium wil rijden, zijn de prijzen goed te doen. In het budget is een keurige 2.0 eenvoudig te vinden, de 200 pk sterke 2.4 is wat duurder. Qua fit & finish is het net geen Audi A4, maar het zit allemaal stevig in elkaar en kan een lange tijd mee. Deze generatie is wat minder sportief dan de vorige, maar dat is juist een compliment. De Accord is een verfijnde, comfortabele automobiel. Ernstig onderschat. Niemand kijkt er naar om, maar eigenaren zijn er weg van. En terecht.

Seat Exeo ST 2.0 Business Line Aut.

€ 9.950

2011

120.000 km

Voor 12 mille kun je gaan voor een Audi A4. Een B8 (2008-2016) valt dan nét binnen het budget, terwijl een B7 een beetje ouderwets is. Waarom niet kijken naar een doorontwikkeling daarvan, want dat is de Seat Exeo (rijtest). Aan de onderkant van het gamma is het niet zo’n bijzondere auto, maar voor 12 mille kun je kiezen voor een volgepakte 2.0T met automaat. Dan heb je ineens een topauto. De stoelen zijn uitmuntend het interieur kan er mee door (van de Audi A4 Cabriolet) en de prestaties zijn uitstekend. Verwacht alleen geen sportieve auto, ondanks Auto Emocion.

Opel Insignia 2.0T Cosmo

11.450

2011

70.000 km

In vergelijking met de oude Vectra was de Insignia (aankoopadvies) een paar reuzenstappen vooruit. Tuurlijk, een absoluut premium-verkoopkanon werd het niet, maar het was een zeer degelijke middenklasser. Met name de luxere uitvoeringen waren erg prettig. Voor het budget kun je kiezen voor een dikke 2.0T met 210 pk en automaat in Cosmo-uitvoering. Dat betekent dat eigenlijk alles er wel op zit: leer, navi, fraaie wielen, automatische airco, goede audio en nog wat snuisterijen. Ook heb je een jong exemplaar met weinig kilometers. Dus je kan er nog eventjes tegenaan. Ze zijn ook te krijgen met vierwielaandrijving. Tenzij je met de caravan op wintersport gaat is het niet echt een nodige optie, te meer omdat de Insignia van zich zelf behoorlijk zwaar is.

Suzuki Kizashi 2.4 VVT Aut. Sport

€ 11.950

2011

150.000 km

Hehe, eindelijk. We hebben een aanvraag waarbij de Suzuki Kizashi aangeraden kan worden! De auto was als nieuw model een verkoopdrama. Geen diesels, geen basismotoren, geen goedkope uitvoeringen. Dus de lease-rijder sloeg hem en masse over. De Kizashi is geenszins perfect, zo is de auto wat aan de krappe kant en is de motor niet bijzonder krachtig. Als je een automaat-versie neemt, ben je automatisch toegewezen op de variant met vierwielaandrijving. Het is echter wel een zeer prettig rijdende auto, behoorlijk sportief met net voldoende comfort. De uitrusting is zonder uitzondering uitstekend te noemen. Als de betrouwbaarheid gelijk is aan die van andere Suzuki’s, heb je er een puike auto aan.

YOLO: Cadillac STS 4.6 Launch Edition

€ 10.500

2005

70.000 km

Hartstikke leuk, die bovenstaande opties. Maar wat als je nu echt een slagschip met echte value for money wil? De STS is de Cadillac onder de topsedans. Dus met een uitstekend chassis (echt waar) en een potente V8 met 326 pk. Veel staan er niet te koop, dus je moet even goed zoeken. In het budget kun je kiezen uit exemplaren met zeer lage kilometerstanden. Natuurlijk, de V8 lust een slokje en je bent meer geld kwijt aan houderschapsbelasting en verzekering. En was de STS net zo goed als de Audi A8 of Mercedes S-Klasse van hetzelfde bouwjaar? Nee, absoluut niet. Maar het verschil in kwaliteit is veel kleiner dan de prijs doet vermoeden. Een onbegrepen auto.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!