Deze bedrijfsauto bezorgt zelfstandig je eten

Geen chauffeur meer nodig.





Het feit dat we alles online bestellen brengt ook problematiek met zich mee. Al die producten, maaltijden en whatnot moeten ook bezorgd worden. Chauffeurs in bestelauto’s zijn daar verantwoordelijk voor en dat gaat er soms heftig aan toe.

Met strakke deadlines worden verkeersregels geregeld aan de lars gelapt. Wat als je de chauffeur vervangt voor een robot die zich keurig aan de regels houdt? Dat idee is op CES in Las Vegas gepresenteerd in vorm van de Valeo eDeliver4U.

Deze elektrische auto is volledig autonoom en kan zelfstandig bezorgen. Het voertuig is gemaakt door Valeo in samenwerking met Meituan Dianping uit China. In onze oren klinkt dat misschien als hocus pocus, maar dit is één van de grootste on-demand bezorgpartijen in China. En dat zegt nogal wat in een land waar miljarden mensen wonen.

De elektrische bedrijfswagen is in staat om 17 maaltijden per uur te bezorgen. Op de autorijbaan heeft de eDeliver4U niets te zoeken, want de topsnelheid bedraagt slechts 12 km/u. Een fiets gaat bij wijze van spreken nog harder. Het is dan ook een uitvinding voor in druk stedelijk gebied, om relatief korte afstanden af te leggen.

Op CES zijn allerlei technologische concepts te zien en daar is deze auto van Valeo één van. Hier in Europa gaan we dit soort toepassingen op de korte termijn nog niet zien. We gaan in ons land nog wel even door met bezorgers op de fiets en in de auto. In China kan de uitvinding wel uit de voeten, met de drukbevolkte steden.