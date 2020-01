Ook LG gaat zich wagen aan auto’s

Ze zijn niet van plan het bij een concept te laten.





Sony verraste op de CES-beurs door een heuse auto te presenteren. Sony is echter niet de enige elektronicafabrikant die zich aan een auto gaat wagen. Ook LG staat namelijk op de CES met een auto, of in ieder geval iets dat erop lijkt.

Wat we hier voor ons zien is een zelfrijdende shuttle, die plaats biedt aan vier personen. Zoals het een futuristisch prototype betaamt, beschikt het voertuig over een aantal opvallende features, zoals gezichtsherkenning.

Het idee achter het voertuig is dat het een soort openbaar vervoer wordt. Dit hebben we al eerder voorbij zien komen, bijvoorbeeld bij de Volkswagen Sedric. Omdat de auto gedeeld kan worden met anderen, is het mogelijk voor alle passagiers om hun eigen muziek te kiezen. Ook heeft iedereen zijn eigen tablet, waarop de anderen niet mee kunnen gluren. Voor extra entertainment bevinden zich grote schermen achter de voorstoelen. LG is ten slotte niet voor niets een tv-fabrikant.

Als je dorst hebt, kun je een drankje pakken uit de voorraad die met een druk op de knop onder stoelen vandaan te komt. Het voertuig houdt via een bewegingssensor in de gaten wie iets pakt en het verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeschreven. Onderweg je kleren stomen behoort ook tot de mogelijkheden.

De Koreanen hebben verder augmented reality-technologie in de concept car gestopt. Hiermee kan er vooruitgekeken worden op de route. Ook de resterende reistijd is te zien.

Dit klinkt allemaal als verre toekomstmuziek, maar LG is daadwerkelijk van plan binnen 10 jaar een auto in productie te brengen. Hoewel het prototype van Sony er veel productierijper uitzag, gaat die auto juist niet op de markt gebracht worden. Aangezien een Apple Car ook al geruime tijd van de baan is, hoeft LG van de andere elektronicagiganten dus geen concurrentie te verwachten op dit vlak.