Ook de Wrangler zit al aan de stekker

Zelfs de meest traditionele modellen ontkomen er niet aan.





Wen er maar vast aan: ook Jeeps gaan aan de stekker. Zelfs de Wrangler, het model dat nog het dichtst bij de oer-Jeep staat, moet er aan geloven. Niet het meest voor de hand liggende model voor een dergelijke behandeling dus. De G-klasse was dat echter ook niet, en daar komt zelfs een volledig elektrische variant van.

De nieuwe Jeep Wrangler 4xe is te aanschouwen op de Consumer Electric Show in Vegas, die gisteren van start is gegaan. Ook de plug-in hybride varianten van de Renegade en Compass worden hier tentoongesteld. Die twee kenden we al, maar de hybride Wrangler is nog niet eerder aan het publiek getoond.

Het plan van Jeep is om in 2022 een hybride variant te hebben van al hun modellen. Met de hybride Renegade, Compass en nu de Wrangler zijn ze dus druk bezig om deze doelstelling te halen. Ook zagen we al een hybride versie van Commander, die exclusief voor de Chinese markt is, voorbij komen.

Hoewel de Wrangler 4XE al in de schijnwerpers staat op de CES, moeten we qua technische details nog in het duister tasten. Wel wisten we al geruime tijd dat de Renegade en Compass 4xe het moeten doen met een 1.3 liter turbobenzinemotor. Deze levert tussen de 190 en 240 pk. Puur elektrisch kun je er 50 km ver mee komen en een top van 130 halen.

Hoe de Wrangler 4xe gemotoriseerd wordt is dus nog even afwachten.