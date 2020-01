Deze beeldschone Italiaan kan van jou zijn

Als je een flinke portemonnee hebt, dan.





De meeste – lees bijna alle – auto’s zijn bedoel om in te rijden. Een praktische hatchback, stationwagen of bestelbusje, bijvoorbeeld. Soms heb je echter een auto die zo mooi is, dat je eigenlijk geen tijd hebt om er in te zitten. Je zit gewoon de hele dag kwijlend op een bank naar het koetswerk te staren. Meestal zijn deze voertuigen Italiaans, daar is het onderwerp van vandaag geen uitzondering op.

We gaan het namelijk hebben over de Alfa Romeo 8C. Een auto die zó prachtig is, dat je er niet mee wilt gaan rijden uit angst om het te beschadigen. Een angst die Wouter kennelijk niet heeft. Het voertuig is zodanig aantrekkelijk, dat het aanpassen ervan eigenlijk gezien zou moeten worden als zware misdaad. Toch was er Italiaans bedrijfje dat de 8C durfde aan te raken en er zowaar iets nóg bijzonders van wist te maken. Entree de Disco Volante van Carrozzeria Touring.

Het is een hommage aan de Alfa Romeo C52 ‘Disco Volante’, die Touring in de jaren vijftig met Alfa Romeo maakte. Waar de oldtimer normaliter een 2 liter-viercilinder had, was de motor van zijn opvolger ruim twee keer zo groot. De 4.7 liter-V8 produceert 450 pk en 470 Nm en brengt de moderne Disco Volante in 4,2 seconden naar de honderd kilometer per uur. Niet dat iemand dat gaat doen, omdat ze te druk bezig zijn met het staren naar dat geweldige lijnenspel. Het heeft die gekke combinatie van futuristisch retro. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige stijlen, die bij deze handbuilt perfect tot uiting komen.

Iemand heeft echter genoeg van dat geweldige lijnenspel en gaat daarom zijn of haar Disco Volante verkopen. Het gaat hier om nummertje zes in de reeks van acht geproduceerde Disco’s. Aangezien er maar acht auto’s zijn gebouwd, kan je al vrij makkelijk spreken van een ‘unieke’ auto, wat de verkopende partij O’kane Lavers ook doet.

Deze Volante heeft namelijk als enige Disco Volante de blauwe kleur Blu Largo en heeft ook als enige Disco Volante een interieur met hout erin verwerkt. Naast hout, kent de binnenkant beige en blauw leer, rode stiksels en lichtblauwe aluminium onderdelen. Het entertainmentsysteem heeft ook een upgrade gekregen, met een Alpine-unit en speakers van Focal. Een achteruitrijcamera is eveneens achteraf toegevoegd.

Hoeveel men voor deze unieke Disco Volante wil? Dat is niet bekend. Vermoedelijk is het ietsjes meer dan de 125.000 dollar die deze 8C kan opleveren. Met de Volante is slechts 5750 kilometer gereden.