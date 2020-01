Bied mee op de goedkoopste 8C ter wereld*

*we konden zo snel niet een goedkoper exemplaar vinden.





De Alfa Romeo 8C Competizione is de ultieme Alfa Romeo. Veel te prestigieus, veel te bijzonder, veel te fraai en stiekem aanzienlijk minder goed dan de aanzienlijke goedkopere concurrentie. Maar omdat het een speciale Alfa Romeo is, doet dat er niet toe. Het is een kunststuk op wielen, geen hardcore circuitmonster of GT. Net als een mens heeft de 8C wat nukken, maar kan die je ook gelukkig maken. Typisch Alfa, maar dan in het kwadraat.

Het ís overigens een zeer bijzondere auto. Je kan ‘m vergelijken met een Porsche 911, maar dat is meer een massaproduct. Er zijn slechts 500 stuks van de 8C Competizione gebouwd. Later kwamen daar nog eens 500 Spiders bij, maar dat was het wel.

Voor de gene die wat jonger zijn en denken: wat is een 8C dan precies? Het is een soort liefdeskind van alle mooie Italiaanse merken. Het onderstel en stalen chassis zijn van de Maserati Quattroporte, maar dan ingekort. De motor is een 4.7, gebouwd door Ferrari. Daarboven op zit een koolstofvezel koetswerk ontworpen door, eh, Wolfgang Egger. In het interieur zien we carbon sportstoelen van Ferrari en verder vrij weinig: in de 8C gaat het om het rijden. Voor de veiligheid: de banden zijn van Pirelli, de remmen van Brembo. Kortom: een geweldige mix.

Het nadeel is dat er nog best veel animo is. De 8C kost een lieve duit, het begint pas bij 250.000 euro. Zijn er goedkopere manieren? Maar natuurlijk, wat dacht je van een schadebak importeren uit de VS? Uiteraard zijn er wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Dankzij de ‘Salvage title’ is de auto in de VS schier onverkoopbaar geworden. Een auto met Salvage Title is vaak door de verzekeringsmaatschappij total loss verklaart en later toch opgeknapt door een schadebedrijf. In dit geval moet dat nog gebeuren.

Nu lijkt de schade enigszins mee te vallen. We zien voornamelijk een zwaar gehavende voorbumper. Ook de motorkap, voorschermen en waarschijnlijk alle onderdelen in de buurt daarvan zullen vervangen moeten worden. Waarom zou je zoveel moeite doen? De prijs, uiteraard. Deze Alfa Romeo 8C is (nu) nog relatief goedkoop. Het hoogste bod is 125.000 dollar. De veiling sluit morgen. Nu vinden de meeste biedingen plaats in het laatste uur, dus we houden even in de gaten voor hoeveel dit projectje uit eindelijk van de hand gaat.

Betreft de Salvage Title, de exacte definitie kan per staat en verzekeringsmaatschappij verschillen. In de VS is het zeer lastig om een auto met een dergelijke titel weer door te verkopen. Echter, je kan er nu dus voor kiezen om de 8C goed op te lappen. De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan Martin voor de tip!