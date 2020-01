CEO Volkswagen: VW kan zo de volgende Nokia zijn

Binnen een paar jaar was de ooit zo dominante telefoonfabrikant gereduceerd tot niets.





Het verhaal van Nokia zal voor de meesten wel bekend zijn. Jarenlang stond het Finse bedrijf praktisch synoniem voor de onverwoestbare mobiele telefoon en was het marktleider op het gebied van mobieltjes. Tot de iPhone en Android eind jaren nul de telefoonmarkt compleet overhoop haalden en Nokia’s amper nog werden verkocht. Ze werden simpelweg ingehaald door de concurrentie en kwamen er te laat achter om er nog iets aan te doen. Tegenwoordig worden er weer Nokia’s verkocht, maar het marktaandeel van vroeger hebben ze bij lange na niet meer.

De eindbaas van Volkswagen waarschuwt nu dat zijn bedrijf hetzelfde kan overkomen. Het probleem is volgens CEO Herbert Diess dat techbedrijven als Google werken aan autonome auto’s, waardoor ‘traditionele’ autobedrijven hard moeten werken aan de softwarematige kant van hun auto’s. Tegelijkertijd leggen overheden steeds strengere eisen op als het gaat om emissies, waardoor autofabrikanten meer moeten investeren in schonere ICE’s en elektrische auto’s.

“De grote vraag is dan ook of we snel genoeg zijn”, zegt Diess. “Als we op onze huidige snelheid verder gaan, gaat het heel lastig zijn”. Hiermee doelt Diess op de snelheid waarop Volkswagen overstapt van een ‘traditionele’ autofabrikant naar een fabrikant die meer grip heeft op software en EV’s.

Diess gaat nog verder en noemt de huidige ommezwaai ‘de grootste uitdaging die Volkswagen ooit gekend heeft’. Wat met dieselgate nog in het achterhoofd, een vrij opmerkelijke uitspraak is. Diess verdedigt zijn uitspraak, door te zeggen dat het bedrijf dezelfde profit margins wil behouden, terwijl het tegelijkertijd de emissiedoeleinden moet behalen

En wat doe je als je meer winst wil behalen terwijl je kosten omhoog gaan? Dan ga je blijkbaar kijken waar je nog wél kosten kan snoeien. Daarom dat Volkswagen moeilijke projecten gaat schrappen en een hogere productiviteit wil behalen. Onderzoek naar waterstof wordt bijvoorbeeld op een lager pitje gezet, omdat VW verwacht dat deze het komende decennium prijstechnisch niet kunnen opboksen tegen BEV’s.

Dat ‘traditionele’ autofabrikanten in een overgangsfase zitten, horen we wel vaker. Toch blijft het opvallend als een CEO van een autofabrikant zichzelf vergelijkt met Nokia, een ooit zo trots bedrijf dat nu niet eens meer zelf telefoons maakt; de huidige Nokia’s worden door HMD Global gemaakt. Vergeet de Volkswagen Golf, de ID-lijn is de meest belangrijke modellenreeks voor Volkswagen. Gelukkig gaat alles goed met die ID.3.

Via Reuters.