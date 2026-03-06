Deze ‘Bentley-killer’ komt NIET uit China

Een nieuw merk gaat een dappere poging doen om te concurreren in het topsegment.

Bij het zien van de foto boven dit artikel denk je natuurlijk: daar hebben we de zoveelste Chinese SUV. Maar nee, niets is minder waar. Je kijkt hier naar een Lac Hong, afkomstig uit Vietnam.

De naam Lac Hong zegt je waarschijnlijk niks, maar misschien ben je wel bekend met het moedermerk. Lac Hong is namelijk het nieuwe luxelabel van VinFast. Je weet wel, dat merk dat ook in Nederland actief is, maar erachter kwam dat Vietnamese auto’s toch een stuk lastiger te verkopen zijn dan loempia’s.

Aan ambitie geen gebrek bij de Vietnamezen, want nu willen ze zelfs de strijd aangaan met premiummerken. Daarvoor is Lac Hong in het leven geroepen. Zij tonen nu twee gloednieuwe modellen: de 800S en 900S.

De Lac Hong 800S is een SUV die een beetje doet denken aan de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. De 900S is een grote sedan, die op zijn beurt een beetje doet denken aan de Bentley Mulsanne. Stiekem is dit een behoorlijk fraaie auto. Deze Vietnamees ligt een stuk prettiger op het netvlies dan de BMW i7, om eens wat te noemen.

VinFast is er ook in geslaagd om het interieur een klassieke uitstraling te geven, ook al zitten alle functies in een scherm. Met het bruine leer en houtinleg heb je toch het gevoel dat je in een toplimousine zit. Of de afwerking ook van Bentley-niveau is, valt nog te bezien, maar op de plaatjes oogt het in ieder geval fraai. De achterbank van de 900S is zelfs om te toveren tot een heuse bioscoop.

Over de specificaties is verder nog weinig bekend. We weten alleen dat de auto’s 625 pk halen uit drie elektromotoren. Aan het vermogen zal het in ieder geval niet liggen. Cijfers over de accu hebben we nog niet.

De Lac Hongs moeten in 2027 op de markt verschijnen in Vietnam. Of de auto’s ook buiten Vietnam geleverd worden is nog niet duidelijk.