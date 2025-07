Bentley schokt met design van nieuw model

Asjemenou, Bentley gooit het over een andere boeg met de EXP 15.

Bentley heet met uitzondering van de Bentayga vooral mooie, lage auto’s. Met de nieuwe EXP 15 gooit Bentley het over een andere boeg. Zo hoog, het doet een beetje denken aan de volledig elektrische Rolls-Royce Spectre. Bentley wil vooral dat je denkt aan de Speed Six uit 1930, waar dit studiemodel op geïnspireerd is.

Het concept laat laat ongeveer zien hoe de toekomst van Bentley eruit zou kunnen zien. De EXP 15 is een designvisie op wat Bentley vanaf 2026 wil gaan brengen. Te beginnen met een eerste volledig elektrische productieauto. Dan is een beetje hoogte een must, iets met batterijen in de bodem. Vrijwel alle EV’s hebben gemeen dat ze hoger staan dan een gemiddelde ICE-auto.

Bij Bentley sorteren ze vast voor op die looks met de EXP 15. De auto beschikt over drie stoelen, drie deuren en een eindeloos lange motorkap. Waar dan geen dikke V8 onder zit, maar het zou vast en zeker passen. Het zijn allemaal knipoogjes naar de Speed Six ‘Blue Train’ uit 1930. Wat ook een driezitter was.

Bentley EXP 15

Bentley kiest voor een VR-gebaseerd interieurconcept. Het idee is dat het interieur via een digitale simulatie aanpasbaar is aan de wensen van de klant. Ja, met een concept kun je nu eenmaal alle kanten op.

De drie-zits lay-out bestaat uit één stoel voorin en twee exemplaren achterin. De passagiersstoel kan draaien. Qua materiaalgebruik is gekozen voor stoffen van onder meer Fox Brothers en Gainsborough. Dit bestaat uit 100% wol in damson-kleur en natuurlijk echte zijde. Want katoen is voor paupers.

Er zijn fysieke knoppen gecombineerd met een display. Dit kan getransformeerd worden naar een houten paneel of een klokachtig kunstwerkje. Gaaf hoor.

Bentley verklapt nog geen details over de aandrijflijn van de EXP 15, behalve dat het een vierwielaangedreven elektrische auto betreft. Dit concept gaat niet in productie maar is wel een voorbode van de allereerste elektrische Bentley. Dus bij deze!