Noodkreet polder: Pseudo-eindheffing wordt een ongekend drama

Moord- en brandbrief voor Den Haag: De nieuwe in te voeren pseudo-eindheffing wordt een ongekend drama. Voor iedereen.

Polderland Nederland komt in beweging. En wel de hele polder. Nou in ieder geval twintig (werkgevers)organisaties dan. Zij sturen gezamenlijk een brandbrief naar de Tweede Kamer over de pseudo-eindheffing en de ellende die dreigt over iedereen uitgestort te worden.

Pseudo-eindheffing

Pseudo-wattes? Op 1 januari 2027 wil de Nederlandse overheid een brandstofheffing invoeren voor werkgevers die aan hun medewerkers een auto met een brandstofmotor beschikbaar stellen voor privégebruik. Die heffing bedraagt twaalf procent van de catalogusprijs per jaar maar moet wel per maand af worden gerekend.

Nou zijn de ondertekenaars in de basis niet persé tegen deze pseudo-eindheffing. Want het stimuleren van emissievrije personenauto’s in het zakelijke wagenpark is volgens hen een goede zaak, maar het gaat om iets anders.

Groot probleem en boetes

Het grote probleem dat de ondertekenende organisaties zien, is dat er een enorme administratieve last bij komt kijken. Niet om iedere werknemer een elektrische leaseauto te geven, maar als die EV even bij de garage staat voor onderhoud, reparatie of schadeherstel.

Krijgt die werknemer namelijk dan een vervangende auto met een brandstofmotor, dan komt die pseudo-eindheffing om de hoek kijken. Volgens deze door de Bovag namens de ondertekenaars verzonden brief kan dat wel 500 tot 1.000 euro per incident gaan kosten. Zomaar een potentiële kostenpost van één miljard euro per jaar voor het Nederlandse bedrijfsleven in totaal. Nog los van de extra administratieve lasten.

Twintig organisaties schreeuwen moord en brand in hun brief naar de Tweede Kamer

Joehoe Den Haag, maak het eens werkbaar!

Dit lijkt misschien muggenziften, maar is gewoon reëel, aldus de Bovag. Die vervangende auto’s zijn ook niet van de één op de andere dag allemaal elektrische auto’s. Daarnaast moeten ze die dan ook allemaal maar kunnen laden en we weten allemaal hoe goed het met de capaciteit van het stroomnet gaat.

De dringende oproep aan het Haagse pluche is dus om eens een regeling op te tuigen die ook uitvoerbaar is. Dat zal nog niet meevallen met al die technocraten, bestuurskundigen en politicologen daar…

Het voorstel is om de pseudo-heffing alleen in te voeren voor de permanente auto van de zaak en niet voor vervangend of tijdelijk vervoer. Plak daar desnoods een maximale periode van een maand op bijvoorbeeld. Het is verbazingwekkend dat ze daar zelf in Den Haag nog niet aan hebben gedacht. Of toch eigenlijk niet zo verbazingwekkend…