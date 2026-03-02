In China wil niemand meer een BYD, maar daarbuiten juist wel

De Chinese EV-gigant ziet de verkoop in eigen land dalen, terwijl export voor de vierde maand op rij boven de 100.000 auto’s uitkomt.

Het leek even alsof niets de gigantische opmars van BYD kon stoppen. De Chinese fabrikant verkoopt auto’s alsof het warme loempia’s zijn. Maar zelfs een EV-supermacht krijgt af en toe even een reality check. Voor BYD kwam die in de vorm van aanhoudende dalende verkoopcijfers. Zowel januari als februari van dit jaar deden pijn bij de autofabrikant.

Flinke verkoopdip

BYD zit dus een in een verkoopdipje. De Chinese autobouwer leverde in februari 190.190 nieuwe energie-auto’s (NEV’s) af. Op zich klinkt dat natuurlijk helemaal niet zo slecht, maar het is wel gewoon 41 procent minder dan een jaar eerder.

Sterker nog: het is inmiddels de zesde maand op rij dat de verkoopcijfers van de Chinese gigant dalen.

De daling van februari is voor deel te verklaren door het de Chinese nieuwjaarsvakantie. In 2026 viel die grotendeels in februari, terwijl dat vorig jaar vooral in januari gebeurde. Daardoor lag de productie tijdelijk stil en werden er minder auto’s geleverd.

Vooral plug-in hybrides krijgen klappen

Het grootste deel van de verkopen kwam nog steeds uit de personenauto’s. Daarvan verkocht BYD 187.782 exemplaren.

Binnen die cijfers vallen vooral de plug-in hybrides op. Dat segment kreeg namelijk de grootste klap. De PHEV’s waren goed voor een verkoop van 108.243 stuks, een daling van maar liefst 44 procent. De volledig elektrische modellen deden het beter, maar niet veel. Deze kwamen uit op 79.539 stuks, een daling van 36 procent.

Die sterkere daling bij plug-in hybrides kan er simpelweg op wijzen dat de vraag in dat segment wat begint af te koelen. Subsidies worden langzaam afgebouwd en de concurrentie op de Chinese EV-markt wordt ondertussen feller en feller.

Export blijft groeien

Toch is het niet alleen maar slecht nieuws. Waar het binnen China wat moeizamer gaat, blijft de verkoop buiten China indrukwekkend. In februari exporteerde BYD namelijk 100.600 auto’s naar het buitenland. En dat is een stijging van ruim 50 procent ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast is het al de vierde maand op rij dat BYD meer dan 100.000 auto’s per maand exporteert.

Europa, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika zijn daarbij belangrijke spelers. Met andere woorden: zelfs als de Chinese markt even tegenzit, blijft BYD wereldwijd vrolijk terrein winnen.

Wereldwijde EV-strijd

De Chinese EV-markt wordt dus steeds competitiever. Nieuwe merken duiken op, subsidies verdwijnen langzaam en de technologische voorsprong van sommige fabrikanten wordt kleiner. BYD lijkt zich daar alvast op voor te bereiden. Later deze maand wordt verwacht dat het merk nieuwe technologische innovaties presenteert om zijn positie in de EV-strijd te versterken.

Of dat genoeg is om de verkoopdip om te draaien? Dat zullen de komende maanden uitwijzen. Maar één ding is zeker: zelfs met een flinke daling verkoopt BYD nog altijd meer elektrische auto’s in een maand dan sommige merken *kuch* Volkswagen *kuch* in een heel jaar.