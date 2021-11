Wat heeft deze bloedmooie Porsche gemeen met een Rimac?

Voor de EV-haters: het is niet de motor en accu die deze oude nieuwe Porsche leent van de elektrische Rimac.

Het fenomeen ‘restomodden’ kennen we al een tijdje en een hoop klassiekers die ge-restomod zijn, passeren de revue. Het concept werd op grote schaal bekend toen Singer hun werk liet zien. Zij maken dure en extreem fijne versies van oude Porsche 911’jes. Het lijkt trouwens ook alsof de Porsche 911 nog steeds de auto is die men vaak wil restomodden. Wij zetten ze ooit al op een rijtje en sindsdien zijn er meer namen bijgekomen, waaronder Mletzko.

Om mee te beginnen kan het bij Mletzko niet simpeler: de oprichter Dirk Lührmann zag een oude auto met nieuwe onderdelen op een vakantie en dacht: dat is gaaf. Als Porsche-fanaat moest de te herbouwen auto voor hem een Porsche worden, specifieker ‘natuurlijk’ een eerste generatie 911.

De gebruikte basis voor de projecten van Mletzko is een Porsche 911 (964), dus géén originele 911. Is eigenlijk ook logisch, die worden aardig duur. Vervolgens wordt de 964 een soort ‘backdate’. Alle onderdelen zijn zo ontworpen dat ze zo van het 911 ‘F-model’ afkomen. Zo lijkt de auto op een originele, maar heb je een iets modernere basis. Waaronder de 3.9 of 4.0 liter grote flat six die in de Mletzko 911 toch op een nette 369 pk uit komt.

Modern

Het voordeel van een dergelijk project doen in de huidige jaren is dat de Mletzko 911 ook nog eens profiteert van moderne onderdelen die er in de tijd van de 964 nog niet waren. Eén van die onderdelen is hoe we ook van de Mletzko 911 te horen kregen. Om de vering naar huidige standaarden te krijgen, werd gekozen voor een schroefset van KW Performance. Deze zijn door KW speciaal aangepast om op de Mletzko 911 te passen.

Rimac

In de titel stelden we echter dat deze Porsche iets gemeen heeft met een Rimac. En nee, niet dat de bedrijven nu financieel van elkaar afhankelijk zijn. Het vleugje Rimac vinden we in die KW-schroefset. Deze zijn namelijk gebaseerd op technologie die Rimac gebruikt voor de vering van de Nevera. Uiteraard zijn er verschillen om in beide auto’s te passen, maar grof gezegd kun je stellen dat de Mletzko 911 en de Rimac Nevera op dezelfde schroefset staan. Een mooi visitekaartje voor Mletzko.

Voor wie trouwens hoopt dat Mletzko eens begrijpt dat die restomods zo duur zijn, helaas. Ook de Mletzko 911 gaat met 595.000 euro een aardig fortuin kosten. Uiteraard vervult Mletzko voor dat geld wel alle wensen die je hebt wat betreft personalisatie. Ze zijn de minste niet.