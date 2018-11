Deze betaalbare sloep heeft een Porsche zes-in-lijn

Dat willen we allemaal wel, toch?

Er zijn verschillende redenen om BMW’s te verheerlijken. Het sportief ingestelde onderstel, de balans door de gewichtsverdeling, het neutrale stuurgevoel, de achterwielaandrijving, de hofmeisterknik, de dubbele nieren en dubbelronde koplampen. Kortom, het waren (en zijn!) veelal topwagens waar je zowel prive als zakelijk uitstekend van kunt genieten. Persoonlijke noot: mijn favoriete onderdeel is toch altijd de motor geweest. Gek genoeg is een van mijn favoriete auto’s een standaard E34 520i. Een collega had er eentje in nieuwstaat en elke keer als hij die motor startte werd je blij. Het turbine-achtige geluid, de uiterst trillingsvrije loop en de soepele vermogensafgifte zijn uniek voor dit type motor. Het nadeel is dat veel BMW’s, ook gebuikt (in goede staat), nogal prijzig kunnen zijn. Wat als je een goedkope zes-in-lijn wenst? Niet te oud, lekker ruim en voorzien van zo’n hemels motorprincipe?

We hebben em voor je gevonden. En het is.. een Chevrolet Epica! Nu zou je kunnen denken aan een Nederlandse symfonische metal-band, maar er is daadwerkelijk een auto geweest met deze naam. In principe is het overigens geen Chevrolet, maar een Daewoo. Het is een grote sedan en Zuid-Koreaans, dus lekker obscuur. De Epica kwam in de lente van 2006 op de Nederlandse markt als opvolger van de Chevrolet Evanda. Als je die auto moeiteloos voor de geest kan krijgen, moet je écht even naar buiten om een luchtje te scheppen.

Terug naar de Epica. Daewoo/Chevrolet had net als Kia en Hyundai flinke uitdagingen om hun grote sedans te slijten. Werkelijk niemand zat destijds te wachten op zo’n auto. Vaak was het ook niet zo bijzonder: iets groter dan het model eronder, iets omvangrijkere standaarduitrusting en that’s it. Chevrolet had daarvan geleerd en gaf de Epica voor Europa iets heel bijzonders: een motor. En niet zomaar een motor, een heuse zes-in-lijn. Daar heeft Daewoo toch wat moeite voor moeten doen, want het merk had niet zoveel motoren met meer dan zes cilinders in zijn gamma, laat staan een zes-in-lijn.

Het was Porsche dat verantwoordelijk was voor het basisontwerp van de motoren. De motorgeneratie kreeg zelfs een eigen code: ‘XK’. Overigens had ook de Epica zelf een eigen modelcode: V250. Zie maar wat je met die informatie doet, maar wij leven voor (eh, dankzij) dit soort feitjes. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ook de Evanda met deze motor leverbaar was, maar voor de Europese markt was deze uitvoering niet beschikbaar. Wij in Nederland kennen de auto als ‘Chevrolet Epica’, maar de auto kent meerdere identieteiten: Daewoo Tosca, Chevrolet Tosca, Holden Epica en dus Chevrolet Epica.

In Nederland waren er aanvankelijk twee motoren leverbaar. De eerste was de 2.0 zes-in-lijn en de tweede was een 2.5 zes-in-lijn. De 2.0 was goed voor 141 pk en 195 Nm. Geen schokkende waarden, maar ook weer niet zo heel erg ver van de oude BMW zes-in-lijn met 2.0 liter slagvolume, die toen uitgefaseerd werd ten faveure van een viercilinder. Jazeker, u leest het goed: Daewoo hield de BMW traditie hoog, terwijl BMW ‘m liet varen. De 2.5 was nauwelijks sterker dan de 2.0: 156 pk. Het grootste verschil zat ‘m in het beschikbare koppel: 237 Nm. Qua prestaties maakte het gek genoeg niet uit. Alle Epica’s gingen in nét iets minder dan 10 seconden naar de 100 km/u en voluit haalde je de 210 km/u nét niet.

In Nederland was er keuze uit twee luxe-niveau’s. De instapper was de ‘Epica Class’, met stoffen bekleding, 16” wielen en een handbediende airco. De ‘Epica Executive’ was veel completer met items als leren bekleding, 17” velgen en automatische airco. De stoelen kon je elektrisch bedienen en de spiegels kon je elektrisch inklappen. Dik een half jaar na de introductie van de epische Epica kwam er ook een dieselversie op de markt. Dat is bijzonderder dan het klinkt, want Daewoo had tot voorheen nog nooit een zelfontbrander in het vooronder van hun auto’s gelepeld.

Dan nu de vraag: was het een verkoophit? Op zich niet, maar het is niet zo erg als je zou denken. In het eerste volle jaar (2007) toen de diesel ook leverbaar was, wist de dealers er bijna 500 te voorzien van gele platen. Daarna liepen de verkoopcijfers nogal terug. In totaal werden iets meer dan 1.300 van verkocht in Nederland. Daarmee staat de Epica nét niet in de top 10 van de best verkochte Chevrolets aller tijden. Rekenen we de Amerikaanse Chevy’s (Corsica en Trans Sport) niet mee, dan staat de Epica op plaats 9! Op dit moment staan er 12 Epica’s te koop op AutoTrack.nl. Daarvan zij er twee uitgerust met een oliestoker, de rest heeft die zes-in-lijn motor. Maar goed, het is natuurlijk geen BMW-alternatief. Daar waren de rijeigenschappen te gemiddeld voor. Maar je hebt een relatief moderne sedan voor 4 tot 5 mille. Dan heb je een exemplaar met alle opties en nog geen ton op de klok. Qua betrouwbaarheid scoren ze verrassend goed, maar de UPS was nieuw hetzelfde als gebruikt: zo’n lekker romige zescilinder.