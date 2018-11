Volg vandaag de 7e editie van de Junkyardrace!

Here we go again.

Het is raceday voor Team Autoblog, vandaag staat alweer de zevende editie van de inmiddels welbekende Junkyardrace (JYR) op het programma. Het zonnetje straalt, het asfalt is glad en er heerst een topsfeertje. Zojuist is om 11:00 (een uur eerder dan normaal) het startsignaal gegeven en we zijn dus begonnen. De wedstrijd duurt tot 17:00, tot die tijd is het zaak om de auto heel te houden en de race uit te rijden. Sterker nog, het is de bedoeling om zoveel mogelijk rondjes te rijden. Er mag echter niet sneller worden gereden dan de normtijd. Teams die dat wel doen krijgen een tijdsstraf.

Voor wie het niet wist: het idee van de Junkyardrace is racen met een auto die 500 euro of minder heeft gekost, want laagdrempelig en toegankelijk zijn de sleutelwoorden van deze endurancerace. In ons geval hebben we gekozen voor een Alfa 156. Voor wie het niet wist: de Autoblog Mondeo is inmiddels overleden (hier op archiefbeeld).

Wie vandaag niet in de gelegenheid is om zelf een bezoekje te brengen aan Circuitpark Zandvoort (ies graties) kan tóch de race volgen. Want uiteraard kun je ook dit jaar weer alle rondetijden in de gaten houden via live timing. CPZ heeft tevens een webcam op het circuit. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst een 360-graden camera ingezet, waarmee je live de rondjes over het circuit kan volgen.

Voor meer actiebeelden en diverse audiovisuele updates check je de JYR-facebookpagina, maar vooral op het bijbehorende Instagram-account. Hashtag #jyr

Video’s van de vorige edities hebben we uiteraard ook voor je. Klik verder voor deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.