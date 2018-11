Dit is de nieuwe Mitsubishi L200

De presentatie was aan de andere kant van de wereld. De nieuwe L200 komt echter ook onze kant op.

Mitsubishi trok namelijk in de Thaise hoofdstad Bangkok het doek van de nieuwe L200. Dit heeft een reden. Thailand is één van de belangrijkste markten voor Mitsubishi als het gaat om deze pickup. Bovendien rolt de auto ook in Thailand van de band in de Laem Chabang-fabriek. De verkoop van het nieuwe model gaat dan ook in dit land als eerste van start. Stapsgewijs volgen andere landen en continenten.

De Japanse autofabrikant zegt voor de nieuwe L200 naar het 4WD-systeem te hebben gekeken. De pickup moet het nu nog beter doen in offroad omstandigheden door het gebruik van Super-Select 4WD en Easy-Select 4WD. Met Super-Select 4WD moet rijden over elk type ondergrond geen probleem zijn, de auto regelt alles zelf af. Met Easy-Select 4WD kunnen bestuurders handmatig schakelen tussen verschillende rijmodi. Daarnaast beschikt de nieuwe L200 over de laatste veiligheids- en rijhulpsystemen. De pickup is onder meer te herkennen aan de bekende familieneus van Mitsubishi, die we in Nederland vooral in vorm van de huidige Outlander zien.

De 154 pk sterke 2.4 DI-D 4WD blijft nog steeds de krachtpatser van deze L200. De automaat met vijf versnellingen is met het nieuwe model met pensioen gestuurd en daar is een 6-trapsautomaat voor in de plaats gekomen.

Naast Thailand, lanceert Mitsubishi de nieuwe L200 in Oceanië, het Midden-Oosten, Europa, Afrika en Latijns-Amerika. In totaal zal de pickup verkrijgbaar zijn in circa 150 landen.