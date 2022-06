Dit circuit blijft tot 2035 bij het F1 circus op de agenda

We kunnen er nog eventjes van genieten. Dit circuit verdwijnt voorlopig nog niet van de kalender!

Geregeld komen er nieuwe Grands Prix bij, bij het Formule 1-seizoen. Dat zijn niet altijd denderende nieuwkomers. In sommige gevallen is de baan niet zo leuk. In andere gevallen is de atmosfeer dat niet. Of, in het geval van de GP van Miami: allebei.

Gelukkig zijn er ook ouderwetse c.q. ouderwetsere circuits die nog eventjes mogen blijven. Voor vandaag hebben we goed nieuws, want er blijft een oud circuit op de kalender staan: de GP Australië! Nou ja, ‘oud’, de kenner kent de GP van Australië op Melbourne sinds 1996 (daarvoor Adelaide), maar op de huidige F1-kalender is dit een van de oudere races.

Bestaande deal

Er stond al een deal tot 2025. Maar die hebben de FOM (Formula One Management) en de organisatie van de Australian GP opengebroken en opnieuw besproken. Er is nu vastgelegd dat ze blijven rijden op Melbourne tot en met 2035. We hebben dus sowieso nog 13 races te gaan in het land van Daniel Ricciardo, Mark Webber en de Holden Ute.

Goed nieuws ook voor ons liefhebbers, want Albert-Park in Melbourne is een bijzonder – semi-permanent – stratencircuit. Zoals gezegd is het al sinds 1996 het toneel van de GP van Australië.

Meer ondersteunende raceklasses op dit circuit

Dat is niet het enige nieuws, want men gaat het weekend uitbreiden. Vanaf 2023 kun je in Australië ook kijken naar Formule 2- en Formule 3-races. Die doen dan namelijk ook dat weekend mee. Uiteraard is iedereen er heel erg blij mee. Volgens de CEO van de Formule 1, Stefano Domenicali, is het publiek geweldig in Australië.

Waarschijnlijk is Lewis Hamilton het met hem eens, als hij weer eens wint daar. Overigens heeft Domenicali wel een punt, want bij veel nieuwe banen is het publiek afwezig (Losail, Azerbeidzjan) of heeft het publiek geen flauw idee welke sport er beoefend wordt (Abu Dhabi, Monaco, Miami). Goed nieuws dus dat dit circuit nog eventjes onder ons blijft!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Azerbeidzjan 2022!