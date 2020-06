Is dit de meest bizarre Mercedes occasion van Nederland?

Een Mansory SLR McLaren die te koop staat op Nederlandse bodem: dat ga je niet vaak tegenkomen.

De SLR McLaren kan samen met de Murciélago gerekend worden tot de meest iconische sportauto’s van jaren ’00. Met zijn kenmerkende silhouet en gullwings is de auto een klassieker in wording (afgezien van de prijzen dan). Veel diversiteit qua uitvoeringen kende de SLR niet. Met andere woorden: je kon uit alle kleuren kiezen als het maar zilver of zwart was. Mensen die graag uniek willen zijn kunnen de SLR dus beter overslaan. Tenzij ze voor dit exemplaar kiezen.

Met deze SLR weet je namelijk zeker dat je wel uniek bent. Of dat een goede zaak is laten we even in het midden. Dit feit is te danken aan de Mansory-behandeling die de auto heeft gekregen. Mansory is in de autowereld even bekend als berucht omdat ze nooit erg subtiel te werk gaan.

Dat dit in het verleden niet anders was, bewijst deze Mansory SLR McLaren, die nu te koop staat. Vandaag de dag zouden ze los gegaan zijn met forged carbon, maar in dit geval moesten ze het nog doen met normaal carbon. In combinatie met de kleur Kristal Galaxietzwart Metallic is het wat lastiger te zien, maar het dak is volledig uitgevoerd in glanzend carbon. Verder zijn er nog veel onderdelen, zoals de diffuser en een deel van de ontzettend lange motorkap, uitgevoerd in dit materiaal. Op dit witte exemplaar op Autojunk is dit allemaal wat beter te zien.

Lezers met een scherpe blik zullen ook opmerken dat de C-stijl gewijzigd is. Daardoor is er nu een opening ontstaan waardoor lucht kan stromen, vergelijkbaar met de 599 GTB. Ook het originele ontwerp van de neus heeft Mansory overboord gegooid. In plaats daarvan doet de neus nu enigszins denken aan de Ferrari Enzo. Je kunt zeggen wat je wilt, maar Mansory maakt er wel meer werk van dan de gemiddelde tuner. Dat verklaart ook meteen de naam Renovatio.

Het interieur heeft ook een flinke make-over gekregen van Mansory. We zien onder meer een afgeplat stuur en een overdosis aan alcantara. Carbon mag natuurlijk ook in het interieur niet ontbreken. Motorisch gezien heeft Mansory de SLR evenmin ongemoeid gelaten. De Renovatio heeft 700 pk, waar dat er oorspronkelijk 625 waren. Of dat een beetje van zijn plek wil is te zien in de onderstaande video:

Deze bijzonder Mansory SLR McLaren staat nu te koop in Nederland, om precies te zijn bij Baan Twente. Met 34.349 km op de klok en voorzien van kersverse gele platen. De vraagprijs? €290.000. Een koopje, aangezien normale SLR’s ook minstens op dat niveau zitten. Of zou je toch die toch liever nemen?