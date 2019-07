Mansory 812 Superfast is teveel van het goede

Alsof het origineel niet voldoende is...

Sommige auto’s wil je liever negeren, simpelweg omdat ze niet zo fijn op de netvlies liggen. De Ferrari 812 Superfast (rijtest) van tuner Mansory is er zo een. Vreemd eigenlijk, want het doel van het pakket dat de tuner heeft ontwikkeld is juist zoveel mogelijk aandacht trekken. In zekere zin lukt dit ook wel, maar niet op de juiste manier.

Zoals we van Mansory zijn gewend krijgt ook de 812 Superfast een bootlading aan koolstofvezel onderdelen over zich heen. Wie een blik werpt op de online catalogus ziet dat de tuner verschillende panelen, in- en uitlaten, spoilers, schakelflippers en zelfs het frame van de tellers in het dashboard aanbiedt in carbon.

De 812 Superfast van Mansory is tevens voorzien van een flinke bodykit. De neus krijgt extra vleugelwerk, grilletjes en een spoilerlip. Achteraan vinden we een gecompliceerd uitziende bumper en een diffuser, vier uitlaten incluis. Of hij in het echt beter tot zijn recht komt, dat mag je zelf bepalen.

Voor wat betreft het vermogen heeft Mansory eveneens niet stilgezeten. Zo beschikt de Ferrari voortaan over 30 pk meer, wat zorgt voor een totaal van 830 pk. De V12 pompt er daarnaast een kleine 25 Nm aan extra koppel uit. Het is logischerwijs een bescheiden upgrade, aangezien de Superfast fabriek af al voldoende krachtig is voor de straat. Zijn topsnelheid blijft 340 km/u, in minder dan 3 seconden snelt hij naar de 100 km/u.