Deze bizarre truck heeft 24 cilinders en 12 superchargers

En vuurspuwende uitlaten!

In Amerika houden ze er wel van om hun vrachtwagens goed uit te dossen. Overal chroom, spoilers op het dak, honderden lampen, een kekke paintjob. Je kan het zo gek niet bedenken, of een Amerikaan heeft het vast ergens gedaan. Deze Peterbilt 359 uit 1984 is misschien wel de wildste vrachtwagen ooit. De cabine heeft een leuke laag verf met wat vlammen erop, de chromen spoiler ziet er wel aardig uit, maar dat is allemaal niet zo bijzonder.

Nee, het spectaculaire is vóór de cabine te vinden.

Deze vrachtwagen heeft namelijk 24 cilinders. Ja, dat leest u goed. Waar een gemiddeld mens tevreden zou zijn met een V12, heeft deze Peterbilt twee V12’en. Diesel, uiteraard. Het gaat om twee 852 cid-motoren van de Detroit Diesel Corporation, samen goed voor net geen 28 liter aan cilinderinhoud.

En als dat niet genoeg power was, heeft deze truck ook nog eens twaalf compressors. Daarmee produceert deze Peterbilt ineens 3974 pk. Wie er ook nog eens lachgas aan toevoegt, kan ruim 200 km/u rijden. In een vrachtwagen!

Zo’n flinke motor vergt natuurlijk ook flinke aanpassingen aan het chassis. Amerikaanse vrachtwagens hebben al een flinke neus, maar daar doet deze nog een schepje bovenop. Deze Peterbilt is flink verlengd. En om te helpen met remmen heeft de truck vier parachutes die gebruikt kunnen worden.

Ook de binnenkant is uitvoerig aangepast: het heeft een lederen interieur, houten stuurwiel en heel veel klokjes. Iedere compressor krijgt namelijk een eigen boostklokje. Verder heeft het een dik geluidssysteem en wel zeven tv-schermen. Hoeveel de vrachtwagen gaat opleveren is niet bekend. De Thor 24 wordt vandaag geveild in Riyad, Saudi-Arabië.