Autoblog advies: zuinige én snelle kilometervreter

Een mobiel rijdend kantoor dat altijd van alle markten thuis is. Wat zijn de opties?

Voor de een is autorijden net even noodzakelijker dan voor een andere. Neem Autoblog-lezer Frits bijvoorbeeld. Die is niet uit zijn auto te slaan. Normaal gesproken als we lease-aanvragen krijgen, gaat het om zo veel mogelijk opties en zo min mogelijk bijtelling.

Bij Frits lag het net even wat anders. Hij werkt voor een groot bedrijf en moet daarvoor heel Europa doorkruisen. Met name Duitsland en Italië worden vaak aangedaan, alsmede Groot Brittannië. Je zou zeggen: neem toch het vliegtuig! Dat doet zijn opdrachtgever ook geregeld, maar Frits is nogal aan het autorijden verknocht. Daarbij zit er ook een duurzame en een operationele reden achter.

Ten eerste het operationele: zó snel is vliegen helaas niet. Frits woont in de buurt van Venlo en zit dus zo over de grens. Nu is het vliegen van luchthaven naar luchthaven supersnel, maar van beginpunt naar eindbestemming, dat is ‘another Cook, zoals Louis van Gaal dat zou zeggen. 80% van de ritten zijn zo’n 400 to 500 km, waarbij is gebleken dat het met de auto gewoonweg sneller is van bestemming naar bestemming. Een andere reden, en dit is te krankzinnig voor woorden: vliegen wordt niet altijd gewaardeerd in het kader van duurzaam ondernemen. Dus een diesel is de beste en meest vriendelijk optie?

Op dit moment rijdt Frits een Seat Leon ST 2.0 TDI FR met alle opties. Zijn zwager was destijds verkoopleider bij een Seat-dealer en kon een goede deal krijgen. De auto is op zich goed bevallen, maar als je meer dan 60.000 km per jaar rijdt, dan gaan bepaalde dingen net even wat anders dan als je 20.000 per jaar rijdt. Normaal gesproken horen we bij aanvragen dat er meer vermogen nodig is, maar de 150 pk (plus een beetje meer) van de Leon was op zich niet verkeerd, maar Frits heeft nog wel een paar extra eisen, zeker nu het budget hoger is dan vier jaar geleden.

In principe mag het van alles zijn. Zo lang het maar voldoet aan een paar eisen. Er moeten goede sportstoelen in zitten, deugdelijke audio en navigatie en items als adaptieve cruise control, automaat en LED-verlichting. Qua carrosserievorm mag het alles zijn, zolang het maar geen sedan is. In verband met bagage moet de bank neergeklapt kunnen worden en is een vijfde deur enorm handig.

Om een idee te krijgen, dit zijn de wensen en eisen van Frits:

Huidige /vorige auto's: Seat Leon ST TDI FR, Renault Laguna Grand Tour (prive) Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Privé Budget: € 1.300 p.m. (beetje variabel, afhankelijk wat er voor de deur staat, alles boven 1.400 is sowieso no go, maar als er iets goeds is voor 1.100, houd ik mij aanbevolen) Jaarkilometrage: 60.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Nieuwe leaseauto Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 3 kinderen (maar auto is voor zaak) Voorkeursmerken /modellen: Audi A4, Volvo V60, maar Talisman mag ook No-go modellen / merken: Auto's met een hoog verbruik en kleine actieradius

Noot 1:

Met deze kilometerstanden in deze categorie, kunnen de leaseprijzen enorm uit elkaar lopen. Soms wel honderden euro’s per maand. De prijs is een gemiddelde van enkele aanbieders, maar dient slechts ter indicatie.

Noot 2:

Even opletten bij de ‘non-premium’ auto’s. Het is gewoon zonde van je geld. Tenzij je ergens een goede deal kunt krijgen. Maar in principe is premium in Nederland gewoon goedkoper. Ja, echt waar. Dat heeft mede te maken met de afschrijving. Als de auto ingeleverd wordt, staat er 250.000 op de teller. Premium auto’s vertegenwoordigen dan een aanzienlijke hogere waarde, waardoor de afschrijving minder is. Het geldt niet voor alle auto’s, maar check het even. Een auto die goedkoop in aanschaf is, is dat niet altijd in de lease.

BMW 320dA Touring (G21)

€ 1.235 p.m.

De BMW 3 Serie Touring heeft een paar voordelen. Omdat het model heel vers is (en dus een gunstige restwaarde), valt de leaseprijs heel erg mee. Je rijdt rond in een nieuw model en het is ook nog eens een van de beste auto’s in zijn klasse. Het is heel erg saai, maar de 3 Serie Touring moet je gewoon overwegen. Ten opzichte van zijn wat softe voorganger is de G20 aanzienlijk sportiever, maar oncomfortabel wordt het niet zo snel. Qua interieur is de auto helemaal bij de tijd. Ten opzichte van zijn voorganger is de G20 minder fraai, maar naarmate je ze meer ziet rijden, went het wel. Enige nadeel is dat BMW nog niet aan actiepakketten doet met deze auto. Dus deze gunstige prijs is voor een kaal exemplaar. Je moet even goed opletten welke opties je aankruist. Tip: de High Executive in combinatie met het M-Sportpakket en je hebt dan in principe alles wat je maar nodig kan hebben.

Audi A5 Sportback 40 TDI S Tronic S-Line Edition (B9)

€ 1.290 p.m.

Natuurlijk is er ook voldoende keuze bij Audi. In de prijsklasse kun je kiezen voor een A4, A5 of een Q5. In plaats van de Q5 zouden wij altijd voor de Stelvio gaan. De A4 heeft een verrassend geslaagde facelift achter de rug, maar dat geldt eigenlijk ook voor de Audi A5. Qua leaseprijzen scheelt het niet heel erg veel. Daarbij koppelt de A5 Sportback een fraai uiterlijk aan redelijk mate van praktisch gemak. Je moet niet met vijf volgroeide en volvette volwassenen op vakantie gaan, maar tot aan de puberteit heb je alle ruimte, daarna moet je ze niet te veel Brinta geven. De 40 TDI motor is niet bijzonder inspirerend, maar balanceert uitstekend op het randje van prima prestaties en een uitstekend verbruik. Ja, nu de diesel niet meer salonfähig is, maakt Audi zuinige zelfontbranders. Ga wel voor een leuke uitvoering waar al wat opties in een pakket zitten, want alles los aanvinken wordt, ook in de lease, erg prettig. Als je wilt kun je ‘m ook nog uitvoeren met quattro-vierwielaandrijving.

Alfa Romeo Stelvio B-Tec 2.2 JTDm (949)

€ 1.250 p.m.

de Stelvio is een SUV voor mensen die niet van SUV’s houden. Dat word duidelijk aan paar dingen. Ten eerste de rijeigenschappen. Van alle SUV’s rijdt de Alfa Romeo Stelvio het meest als een normale auto, alhoewel een Giulia nog wat fijner rijdt met zijn lagere zwaartepunt. De Giulia is stom genoeg niet verkrijgbaar als Sportwagon, dus deze achterwielaangedreven Stelvio is het dichtste wat erbij in de buurt komt. De B-Tech versie is een beetje een no-brainer. Dan heb je de meeste opties en uiterlijke opsmuk die je anders achteraf op je Alfa moet monteren. Dat moet je niet willen. De dieselmotor is niet de meest verfijnde viercilinder, maar op zich wel prima: met name het koppel onderin is erg prettig. Mocht je ‘m per ongelukkig bij een Alfa tuner parkeren, de motor met de laagste configuratie is ook gewoon gelijk aan die van de 210 pk sterke ‘Veloce’, dus er is relatief makkelijk meer uit te halen. Dat mag natuurlijk niet, want het is een leaseauto. Dat zouden wij nooit doen of aanraden. Ahum.

DS 7 Crossback HDI 180 Performance Line (X74)

1.160 p.m.

Waarom niet eens van de gebaande paden afgaan? Daarmee bedoelen we niet letterlijk, want de offroad-capaciteiten van deze auto zijn behoorlijk beperkt. Het is wel een uiterst welgemanierde crossover. De ‘DS’ badge wordt als premium in de markt gezet. Klopt dat? Dat is even hoe je er naar kijkt. Qua uitrusting heeft deze DS 7 Crossback het beter voor elkaar dan de Duitsers voor aanzienlijk minder geld. Qua infotainment merk je wel dat ze iets minder budget hadden, maar storend is het allerminst. Het interieur is echt voor elkaar trouwens. Het leer, de afwerking, de materialen en dergelijke zijn best verfrissend. Het heeft net even wat meer sjeu, maar kan voor liefhebbers van ingetogen Duits net even te extravert zijn. Qua rijden is de DS7 meer op comfort gericht dan dynamiek. En dat is helemaal prima.

Mercedes-Benz C300 de Estate (S205)

€ 1.190 p.m.

Bij deze is het even de afweging of je er iets me opschiet, maar het is wel een interessante toevoeging aan de C-klasse modelrange. De C300de is namelijk een plug-in hybride. Dit houdt in dat je het eerste gedeelte van de rit emissieloos kunt rijden. Dat is wel lekker. De elektromotor wordt bijgestaan door een dieselmotor, die ervoor zorgt dat je actieradius enorm is. Het nadeel met alleen maar lange stukken rijden, is dat je de accu snel leeg hebt en vervolgens de dieselmotor extra hard laat werken om een accupakket en elektromotor mee te moeten zeulen. Wel is het financieel een aantrekkelijke optie, want qua leaseprijs en bijtelling is de 300de goedkoper. Let ook hier even op de opties en gaan voor een pakket.

Volvo V60 Cross Country

1.340 p.m.

Al sinds de jaren ’90 probeert Volvo ons ervan te voertuigen dat ze óók sportief zijn. Voor een Volvo zijn sommige Volvo’s sportief. Een beetje zoals je oudste oom die na de hockeywedstrijd meedrinkt. Niet dat hij meedeed aan de wedstrijd, maar hij staat wel tussen de atleten hetzelfde te doen. De V60 Cross Country is niet zozeer een hele sportieve auto, dan wel een hele fijne. Zeker als je de verleiding kan weerstaan door veel te grote velgen te bestellen. Op standaard banden is het namelijk een droom qua vering en demping. Het is niet te week, maar vangt wel alle klappen op. Het meubilair is uitstekend, het interieur is fraai en op een positieve manier niet-Duits. De motor is een relatief eenvoudige 190 pk diesel, die niet zo krachtig aanvoelt als de 190 pk diesels van de Duitse merken. De automaat van Aisin is op zich prima, maar niet zo fijn als de ZF in de BMW. Voordelen? Jazeker, een Volvo is een stuk sympathieker dan een BMW en je krijgt gewoon meer uitrusting voor ongeveer hetzelfde geldt.

Peugeot 508 GT HDi225 HYbrid

€ 1.080 p.m.

Aanvankelijk wilden we de Volkswagen Arteon benoemen. Het is een Passat, maar dan leuk en nauwelijks minder praktisch. Alleen komt de auto dan wel heel dicht in het vaarwater van de Audi A5. De 508 is een van de weinige niet-premium merken die beduidend goedkoper is, ook in de lease. Wederom betreft het, net als de Mercedes, een Plug-In Hybride. Mocht je dat niet zien zitten, dan is het goed om te weten dat een gewone 180 pk diesel ook gewoon mogelijk is. Mocht je denken dat dat dezelfde motor is als in de DS7 dan heb je gelijk. Net als de DS7 kruipt de 508 dicht tegen het ‘premium’-gevoel aan. Het haalt het niet, maar het is geen moment storend. We hebben nog niet gereden met deze specifieke uitvoering, maar de ‘gewone’ 508 stemde absoluut tot tevredenheid. Check hier de rijtest met de Peugeot 508.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!