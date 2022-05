Officieel: dit is de Maserati MC20 Cielo!

De Maserati MC20 Cielo is gearriveerd, met een uniek dak.

Maserati is een liefhebbersmerk, maar niet alle modellen zijn even aansprekend voor petrolheads. Maserati’s meest recent model is een cross-over en het volgende model wordt een volledig elektrische auto. Dat zijn niet direct auto’s waar je wild enthousiast van wordt als traditionele Maserati-liefhebber. Gelukkig is er de MC20, waarmee Maserati weer een echte posterauto in huis heeft.

Opvolger van de MC12

Het is voor het eerst sinds de MC12 dat Maserati weer met een raszuivere supercar komt. De Italianen bestempelen de MC20 ook expliciet als opvolger van de MC12. Toch was dat een hele andere auto: veel groter, veel exclusiever én voorzien van een V12.

In de wolken

Nog een verschil: de MC12 was een targa. In deze Maserati kon je lekker van de zon en de frisse lucht genieten. Dat kan nu echter ook met de MC20. Maserati presenteerde zojuist namelijk de beloofde cabrio-versie van de MC20. En als we de foto’s zo bekijken zijn ze helemaal in de wolken.

Cielo

Waar open Ferrari’s en Lambo’s respectievelijk als Spider en Spyder door het leven gaan, heeft Maserati wat anders bedacht. Zoals ze eerder al verklapten krijgt de open MC20 de naam ‘Cielo’ mee, wat Italiaans is voor ‘lucht’.

Targa

Aangezien de Maserati MC20 een middenmotor heeft is een volwaardige cabrio geen optie. De Maserati MC20 Cielo is dus meer een soort targa. Dat past mooi in de traditie van de MC12. Bij de MC12 moest je het dak alleen met de hand verwijderen en thuis achterlaten als je een ritje ging maken. Niet bijster praktisch dus.

12 seconden

Bij de Maserati MC20 Cielo is dit gelukkig een stuk beter geregeld. De Cielo heeft een hardtop die in een luttele 12 seconden wegklapt. Nu heeft de concurrentie ook dergelijke dakconstructies, maar het bijzondere is: het cabriodak van de MC20 Cielo is van glas. Daarmee heb je zelfs met een dicht dak een cabrio-gevoel.

Elektrochroom glas

Er is geen gebruik gemaakt van normaal glas, maar van zogenaamd elektrochroom glas. Dit betekent dat je met een druk op de knop de doorzichtigheid van het glas kunt veranderen. Maserati claimt dat dit dak het eerste in zijn soort is, maar dat is niet helemaal waar. Ferrari had in 2004 al iets soortgelijks op de Superamerica. Al zal het systeem van Maserati vast geavanceerder zijn.

Aangekomen

Aan de specificaties is niks veranderd, dus de V6 levert nog steeds 630 pk en 730 Nm koppel. Uiteraard is de MC20 wel iets aangekomen. 65 kg om precies te zijn. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het design is gelukkig niet om zeep geholpen. Sterker nog: de MC20 Cielo is misschien nog wel mooier dan een normale MC20.

PrimaSerie

Maserati trapt af met de speciale PrimaSerie Launch Edition, die je hierboven ziet. Deze limited edition kun je herkennen aan de kleur Aquamarina en de goudkleurige details. Van deze Launch Edition worden er maar zestig gebouwd, dus op is op.

Prijs

Op de Nederlandse prijs hoeven we niet te wachten, die kunnen we gewoon meteen vermelden. Schrik niet: de Maserati MC20 Cielo kost €322.634. Dat is een behoorlijk stevige prijs, want een F8 Spider kost maar 10 mille meer, en die heeft een V8 met 720 pk. Maar ja, die heeft dan weer geen dak met elektrochroom glas.