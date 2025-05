Deze bloedmooie versie van de 911 was je vergeten

Dit is de moderne 911 op z’n best.

De Sport Classic, de Speedster, de 911R: er zijn door de jaren heen talloze gave speciaaltjes geweest van Porsche. We gaan het vandaag hebben over eentje die je waarschijnlijk vergeten bent. Dat is je vergeven, want er zijn er extreem weinig van gemaakt. We hebben het over de 991 Club Coupé.

Deze versie werd in 2012 uitgebracht om te vieren dat 60 jaar daarvoor de eerste Porsche Club was opgericht. Vandaar de naam. Technisch gezien is de Club Coupé niet heel bijzonder, want het is eigenlijk gewoon een Carrera S. Qua uiterlijk is de Club Coupé echter een absoluut pareltje. Deze auto is voorzien van precies de juiste opties.

Dat begint al met de ducktail, die je nooit ziet op een 991 (van deze generatie was er ook geen Sport Classic). Wat je ook niet vaak ziet: chromen raamlijsten. Verder is de Club Coupé voorzien van hele fraaie Sport Techno-velgen.

Om het af te maken is de Club Coupé uitgevoerd in een zeer smaakvolle kleurstelling: Brewster Green met een Espresso interieur. Uiteraard is de auto ook voorzien van alle denkbare opties, zoals het SportDesign-pakket, carbon-keramische remmen, Sport Chrono, PASM, et cetera.

De 991 Club Coupé is ultra-exclusief, want er zijn er maar 13 van gebouwd, waarvan eentje achtergehouden werd voor het Porsche Museum. Dit specifieke exemplaar is helaas rechtsgestuurd, maar dat maakt de auto alleen maar zeldzamer. Er zijn slechts twee rechtsgestuurde Club Coupés.

Je raadt het al: voor deze 911 betaal je de hoofdprijs. De auto wordt volgende week geveild door Iconic Auctioneers en zij rekenen op een bedrag van rond de twee euroton. Ongeveer vier keer zoveel als wat je betaald voor een standaard 991 Carrera in Engeland, maar ja, zo gaat dat met specials editions.