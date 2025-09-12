Mercedes: “wij gaan helemaal geen BMW-motoren gebruiken”

Mercedes ontkracht de geruchten dat ze motoren van BMW gaan gebruiken.

Het toverwoord in autoland momenteel is Euro 7. Dat zijn de milieu-eisen waaraan autofabrikanten moeten voldoen in Europa vanaf dit jaar. En die zijn uiteraard streng, want Europa wenst natuurlijk een zo laag mogelijke uitstoot van smerige stoffen en meer aandacht voor hybride en elektrisch. De ontwikkeling daarvan is niet gratis en dat merken we nu al, vandaar dat automerken moeten creatief moeten zijn om de Euro 7-normen te halen.

Leentjebuur

En dus verscheen een opmerkelijk gerucht: Mercedes zou geen nieuwe viercilinder motor ontwikkelen en in plaats daarvan hun motoren bij BMW vandaan halen. Op zich een logische strategische stap, ware het niet dat de rivaliteit van de twee Beierse merken wellicht in het verkeerde keelgat schiet bij fans. Want Mercedes plaatst het natuurlijk als ‘dan kunnen we ons richten op elektrische aandrijflijnen en hybridemotoren’, maar het voelt als een zwaktebod om een nog steeds gewilde aandrijflijn dan bij de concurrent weg te halen.

Fake news

Welnu, het wachtte nog op bevestiging, maar de deal tussen Mercedes en BMW wordt integendeel ontkracht. Mercedes zegt dat ze zelf hard bezig zijn met het klaarstomen van de eigen motorenfamilie genaamd FAME (Family of Modular Engines) en het doel is om motoren zo klein als viercilinders tot wel twaalf cilinders allemaal makkelijk te kunnen produceren. Een belangrijke motivatie om de B48 van BMW weg te halen is onder de Euro 7-normen kunnen vallen, maar volgens Mercedes komt de hele FAME-familie gewoon door de eisen.

Mercedes blijft Mercedes

Op de IAA in München bevestigt Markus Schaefer, de CTO van Mercedes, dat de FAME-motoren de enige te gebruiken blokken zijn. Dus ook bijvoorbeeld niet de 1.5 liter viercilinder die samen met Geely ontwikkeld werd, een merk waar Mercedes dankzij bijvoorbeeld Smart nog een samenwerking mee heeft. Nee, Mercedessen krijgen Mercedes-motoren. Dat belooft Schaefer en hij meldt dat er geen waarheid zit in het samenwerken met BMW.

Kortom: Mercedes blijft Mercedes, ondanks sterke geruchten dat ze bij de concurrent aan hadden geklopt. (via Motor1)