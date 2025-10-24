Dit is de meest bijzondere Volkswagen Passat van Marktplaats

Dacht jij alle versies van de Volkswagen Passat in Nederland te kennen? Dit bijzondere exemplaar kan wellicht niet bekend voorkomen.

Als autoliefhebber zit je vaak met je kop in de toekomst. Zo is ondergetekende een tevreden Passat-rijder, maar kan ik het toch af en toe niet laten om even naar het aanbod te kijken op Marktplaats. Want mijn net-geen-R36 upgraden naar een R36 is nog steeds een droomscenario. Alleen daar is de portemonnee het niet mee eens. R36’s worden duur. Niet buitenproportioneel duur, begrijp me niet verkeerd. Maar wel zo duur dat ze als toekomstige klassieker in de prijsklasse zitten waar ik dan toch iets anders zou kopen.

Volkswagen Passat op Marktplaats

Eigenlijk was het doel om een mooie R36 uit te zoeken om te behandelen. Op Marktplaats kan je op allerlei manieren zoeken, maar met enkel de zoekterm ‘R36’ krijg je ook reguliere Passats maar dan ‘R36 uitgevoerd’. Dus kan je filteren op zes cilinders en vanaf 250 pk, dan weet je vrij zeker dat je enkel de Passats met de 3.6 VR6 krijgt waarvan het merendeel R36’s. En een bijzonder model dat toch opvalt tussen de Passats B6 (R36), B7 3.6 en CC 3.6 die je allemaal vindt. Namelijk dit exemplaar.

Bijzondere Volkswagen Passat op Marktplaats

Kijk, we kunnen schijtlollig doen over het feit dat alle Volkswagens op elkaar lijken. Maar je ziet vrij snel dat deze Volkswagen Passat uit 2016 niet de ‘B8’ is die wij kennen. Wat is dit dan? Dit is nou een Volkswagen Passat. We hebben het al eens uitgebreid gehad over de wereldwijde carrière van de auto, dus houden we het voor nu kort. De Volkswagen Passat B6 en B7 werden gebouwd op het PQ46-platform voor middelgrote Volkswagens en wereldwijd aangeboden. In de VS en China moest de Passat een wat forsere auto zijn, dus werd het op het PQ46-platform de New Midsize Sedan bedacht voor deze markten. Vanaf dit moment werd de ‘NMS’ losgeweekt van de Europese Passat en werd het een compleet andere auto onder dezelfde naam. Zo was er bijvoorbeeld ook nooit een Passat Variant van de NMS-versie. Vanaf de Passat B8 voor Europa werd zelfs het hele platform anders: de NMS bleef een PQ46, terwijl onze Passat overging naar het welbekende MQB-platform.

NMS

Naast het oude platform deelt de Passat NMS geen enkel carrosseriepaneel met onze Europese Volkswagen Passat. Mede dankzij het feit dat de auto wat langer is (4,87 meter vergeleken met ‘onze’ 4,77 meter lange Passat) met ook een iets langere wielbasis (2,8 vs 2,78 m). De auto heeft een heel eigen front met een unieke achterkant. En ook de levensloop is heel anders: de NMS werd tegelijkertijd met de Passat B7 geïntroduceerd, maar ten tijde van de Passat B8 enkel grondig gefacelift met een nieuw front. Deze Passat is zo’n eentje van na de facelift.

Dwaalgast

Daarom is deze Volkswagen Passat op Marktplaats zo bijzonder: in Nederland is ‘ie officieel nooit nieuw geleverd. In de VS dus wel en dus is de auto als dwaalgast deze kant op gekomen. Zo anders als het exterieur is, zo herkenbaar is het interieur. Bekend stuur, bekende tellers, bekende middenconsole, bekend navigatiescherm: dat bleef wel universeel tussen de verschillende Passats. Het betreft een Highline, dus heb je ook de meeste opties wel. En dus kan je zelf gewoon in een bekende, goed aangeklede Volkswagen-cabine rijden, terwijl de echte autonerds naar iets heel bijzonders kijken. Het moet je maar net interesseren.

Maar laten we wel wezen: deze Volkswagen Passat NMS kwam tevoorschijn terwijl we zochten naar meer dan 250 pk sterke zescilinders. Want ja: het PQ46-platform was nog voorbereid op die VR6 als topmotor en dus kon dat nog gewoon met de Amerikaanse Passat. In dit geval ligt voorin de welbekende 3.6 liter grote versie van de VR6 met 284 pk en 350 Nm. Gekoppeld aan een DSG met zes versnellingen. ‘Gewoon’ wat we kennen van de B7, maar dan nadat de B7 ons verliet. Je kon de Europese MQB-Passat ook krijgen met 280 pk, maar dan kwam het uit de 2.0 TSI viercilinder. Die zescilinder wil je, toch?

Kopen

Er is goed en slecht nieuws over deze bijzondere Volkswagen Passat NMS op Marktplaats qua kostenplaatje. Voor iets unieks in ‘gewoon’ een negen jaar oude Passat met V6 is 19.950 euro helemaal niet zo’n gekke prijs. Om de R36-passage even af te maken: die koop je wel voor dat geld. Maar dan staan er wel meer dan 96.128 kilometers op (en ja, het lijkt erop dat deze van mijlen naar kilometers gecorrigeerd zijn). Kortom: dit soort auto’s zijn altijd moeilijk op waarde te schatten want het is een unieke kans.

Het slechte nieuws? Er zitten geen kentekens op. Nou is dat geen ramp, maar volgens de verkopende partij moet je nog 6.000 euro rest-BPM aftikken voor de meest bijzondere Volkswagen Passat van Marktplaats. Ook lijkt het erop dat verdere rompslomp rondom een auto importeren nog moet gebeuren, dus daar zitten ook nog kosten aan vast. En dan zit je in de regio van 27, misschien 28.000 euro. En dat is wel veel geld, ondanks zijn bijzonderheid. Je mag dus zelf bepalen of het allemaal de moeite dan wel het geld waard is, op Marktplaats.