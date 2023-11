BREEK: dit is de nieuwe Volvo EM90, een heuse MPV

Heet autonieuws op zondag? Jawel! Volvo helpt iedereen die met scherp schiet uit de brand, met de nieuwe Volvo EM90.

De MPV, ooit was het een enorm populair concept dat haast iedere fabrikant in het assortiment had. Behalve de premiums dan. Die haalden er hun neus voor op. Sindsdien zijn tijden veranderd. Eigenlijk zijn alle MPV’s verdwenen uit de showroom en dus uit het straatbeeld. Ironisch genoeg zijn de zeldzame uitzonderingen vooral de Mercedes B-Klasse en de BMW 2-Serie Active Kukident. Kènnelijk componseert de premium badge voor klanten net voldoende de schaamte om met een ‘busje’ te rijden in plaats van met een extreem stoere Opel Mokka.

Volvo EM90 PR Images

Eigenlijk past het helemaal niet meer bij deze tijd, dat Jan en Alleman zo’n hoogig ruimte-inefficiënte crossover wil hebben. Het is nodeloos zwaar en verbruikt nodeloos veel brandstof. In een tijd dat iedereen meer dan ooit heikneuterig dient te zijn, is het de hoogste tijd dat de MPV een LL Cool Jesque comeback maakt. Volvo gaat er nu mee aan de haal, met de gloednieuwe EM90.

Volvo EM90 PR Images

Nu zeg ik gekscherend altijd al tegen collega @willeme dat de XC90 veel meer een busje met een neus is dan een échte SUV. Maar de EM90 laat de pretentie helemaal vallen. Volvo durft de auto zelfs zélf gewoon een MPV te noemen. Geen SUV, geen CUV, geen SAV, niks met sport, nee gewoon ‘MPV’:

With the EM90, we’re taking Volvo Cars’ heritage and leadership in safety into the exciting new electric MPV segment. It allows us to tap new market demand we’ve not explored before and broadens the appeal of the Volvo brand to more people. Jim Rowan, Volvo honcho

Volvo omschrijft de EM90 als een ‘luxe woonkamer waarin je reist met je familie’. Als alternatief kan je de auto ook gebruiken als zakelijk vervoer van belangrijke klanten. Een auto die je op meerdere manieren kan inzetten, zogezegd. Onderhuids is de auto overigens een Zeekr 009 en daarmee altijd volledig elektrisch.

Volvo EM90 Concept World Stills

Zeekr is een ander merk dat deel uitmaakt van het Chinese auto emporium van Li Shufu. Deze vorm van platforms delen kunnen we ongetwijfeld vaker verwachten van het concern. We kennen het natuurlijk ook al van de Volvo XC40 en Lynk & Co 01. Naast de merken Volvo, Geely, Zeekr, Lotus en Lynk & Co heeft Li ook nog een dikke negen procent van Mercedes in handen. Dus het is een baasje die waarschijnlijk nog wel even actief zal blijven in de autowereld.

Volvo EM90 Concept World Stills

Volvo hoopt natuurlijk een segment aan te boren waar in ieder geval in Europa momenteel niemand anders in opereert. Het enige wat in de buurt komt is wellicht een elektrische V-Klasse of ID Buzz. Maar dat zijn dan weer iets meer échte bestelbusjes. Qua concept komt de Lexus LM500h wellicht het meest in de buurt. Maar dat is een hybride en wordt niet geleverd in deze contreien.

Volvo EM90 Concept World Stills

Zie jij het wel zitten om deze regressieve en daardoor stiekem zeer progressieve Zweedse Chinees op de oprit te zetten? Laat het weten, in de comments!