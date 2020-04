BMW M340d xDrive prijs: dit kost de dieselbeuker

De Nederlandse prijs van de BMW M340d xDrive is bekendgemaakt.

Wat de Duitse autofabrikanten betreft is diesel nog lang niet dood. De zelfontbrander is nog altijd goed vertegenwoordigd. Denk aan de Audi S-modellen, maar ook BMW heeft een M Performance-sausje voor zijn diesels bedacht. Dat begon al jaren geleden met de introductie van de M550d en nu ook met de M340d xDrive.

En het recept is heel prettig om mee te rijden. Je hebt een niet al te grote sedan (of Touring) in combinatie met een zescilinder dieselmotor onder de kap. Anno 2020 kan dat nog gewoon. Wel geheel in lijn met 2020 is dat je de portemonnee mag trekken voor een dergelijke aandrijflijn. De BMW M340d xDrive prijs is daar het bewijs van.

BMW M340d xDrive prijs

Eerst nog even de cijfertjes voordat we het over de BMW M340d xDrive prijs gaan hebben. De M340d xDrive is uitgerust met een 3.0-liter zes-in-lijn turbodiesel motor. Het vermogen ligt op 340 pk en 700 Nm koppel. Daarmee sprint de 3er in slechts 4,6 tellen naar de honderd. Daar komt vierwielaandrijving mooi van pas. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Maar die prijs hè. Voor niet minder dan 84.345 euro staat de M340d xDrive op de stoep. Dat is fors duurder dan de 68.425 euro kostende 330d xDrive. Daar staat tegenover dat je twee cilinders inlevert in vergelijking met de M340d xDrive.

BMW X5 en X6

Dezelfde motor is ook verkrijgbaar in de BMW X5 en X6. De prijzen van deze beukers ligt nog een stuk hoger. De X5 xDrive40d kost je minimaal 100.563 euro. De X6 xDrive40d is met 106.409 euro enkele duizenden euro’s duurder.