De Mercedes 190 Evo 2 is officieel krankzinnig duur

Dit gaat gewoon nergens meer over.

Youngtimers met race-historie doen het goed. Het zijn al jaren puike auto’s om zowel in te kunnen rijden als in te kunnen investeren. Een groot voorbeeld is natuurlijk de BMW M3 van de E30-generatie, maar ook zijn concurrenten uit de tijd doen het goed op de occasionmarkt. De meest roemruchte concurrent van de BMW M3 was de Mercedes-Benz 190 ‘Cosworth‘. De auto begon zijn carrière als eenvoudige 190 E 2.3 – 16, maar evolueerde door naar de buitenissig uitziende 190 E 2.5 – 16 Evolution II. Het is de auto die je op deze foto’s ziet.

We hoeven niet veel woorden vuil te maken aan de auto. Die zal inmiddels wel bekend zijn. Mocht je willen weten hoe zo’n legendarische auto rijdt, bekijk dan deze rijtest met @Sacha, onze Benz-connaisseur én de reden dat Autoblog-borrels altijd 3 uur langer duren, waarvoor dank. Waar het nu echter om gaat zijn de prijzen. Nog niet zo heel lang geleden was het een hele gebeurtenis dat je meer dan 100.000 euro neer moest tellen voor een 190 E Evo 2.

Een ton in euro’s veel geld. Daar heb je ook een jong gebruikte C63 AMG voor, om maar eens een zijstraat te noemen. Maar met een ton kom je niet eens de buurt tegenwoordig. We keken even op de Europese occasion verkoopsites en dat maakte pijnlijk duidelijk dat een goede Evo 2 belachelijk duur is. Nee, voor een ton krijg je een Evo 1 met veel kilometers en/of een beetje schade. Serieus waar. Evo 2’s met een beetje werk doen ongeveer anderhalve ton, maar dan hebben ze ook flink wat kilometers gelopen. Een echte 190 2.5 – 16 Evo 2 met ongeveer een halve ton op de klok kost namelijk meer, veel meer.

Op AutoTrack staat nu deze 190 E 2.5 – 16 Evolution II. De auto heeft 48.112 kilometer gereden. Volgens de adverteerder is er echter al jaren niet mee gereden, maar zijn wel veel onderdelen vervangen. De auto beschikt nog over Duitse documenten en is nooit in Nederland op kenteken gezet. Dan nu de prijs: de verkoper wil er graag 286.500 euro voor hebben. Dat is 630.000 gulden. Omrekenen naar guldens is niet meer salonfähig, maar destijds betaalde je voor deze auto 141.550 gulden. Bizar maar waar, we leven in een wereld waar een 28 jaar oude Mercedes 190 bijna 3 ton kost. Dan maar een replica?

