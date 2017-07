Deze BMW iM2 is een mooi elektro-bommetje

Helaas is de auto momenteel nog vaporware. Maar als dit de toekomst is worden wij er blij van.

Waar moet dat heen met die auto’s? De petrolhead komt steeds meer in heat nauw. Autonome, elektrische gebakjes nemen de wereld over. Maar wat moeten wij notoire scheurneuzen dan. Het is een vraag die regelmatig door mijn hoofd schiet als autoliefhebber. Worden we met zijn allen verbannen naar circuits in de toekomst? En zo ja, hoe duur wordt het dan om daar een dagje ‘je fix’ te krijgen?

Inmiddels is wel duidelijk dat het vooral het autonome gedeelte is van deze vaak gepaard gaande innovaties waar we voor moeten vrezen. Ja oké, die batterijen in plaats van de traditionele verbrandingsmotor hebben ook zo hun nadelen. Met zo’n plofmotor is het wat makkelijker om er *Viva-modus aan* een emotionele connectie op te bouwen.

Het pompende hart van je auto bestaat net als je eigen lijf uit veel verschillende onderdelen. Het ding heeft zuurstof nodig om te overleven. Je moet er goede voeding ingooien en ‘m in de optimale hartslag-range houden, als je er optimale prestaties aan wil ontlokken. Soms vertoont een van de afzonderlijke onderdelen wat nukken. Dat is vervelend, maar ach, je hebt dat zelf ook weleens.

Zo’n elektromotor is in verhouding maar saai. Veel minder onderdelen, insta-power vanaf 0 toeren per minuut, hetzelfde geluid als je staafmixer en zelf kan je er niks aan doen. Maar goed, als het maar hard gaat én we zelf mogen sturen, dan wennen we daar wel aan. Met een golfkarretje racen is immers ook tof. Het helpt daarbij als een auto er ook nog eens prettig uitziet, zoals deze BMW iM2.

Het concept van David Olivares verenigt de kenmerkende dikheid die we kennen van BMW’s M-modellen met de moderne styling van BMW’s i-modellen. Een geinig detail vormen bijvoorbeeld de dichte ‘nieren’. Traditioneel vormen deze de luchtinlaten van een BMW, maar net als bij de Tesla Model 3 zijn die niet meer nodig bij een elektromotor.

Wij vinden het design geslaagd. Nu alleen nog zorgen dat die batterijen wat lichter worden en die autonome nonsens niet doorgaat.