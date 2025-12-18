Tesla heeft 60 dagen om verkoopverbod te voorkomen

Dit speelt al langer, maar nu wordt het menens.

Tesla ligt al heel lang onder vuur om hun Autopilot en Full Self-Driving-functies. Niet alleen vanwege fatale ongelukken, maar ook vanwege de misleidende naamgeving. Hierdoor hangt Tesla nu een verkoopverbod boven het hoofd.

Dit speelt al langer, want in juli schreven we ook al over een dreigend verkoopverbod. Tesla ligt al jaren in de clinch met de DMV, het Department of Motor Vehicles van de Staat Californië. Zij zetten Tesla nu voor het blok: als ze de misleidende naamgeving niet in 60 dagen aanpakken, volgt een verkoopverbod.

De DMV is tot de conclusie gekomen dat Tesla in overtreding is, zo laten ze weten in een persbericht. De termen Autopilot en Full Self-Driving zijn misleidend, zo luidt het oordeel. Ook claimde Tesla onterecht dat er met deze systemen geen actie van de bestuurder vereist is.

Tesla krijgt nu dus een laatste kans om dit alles recht te zetten. Volgens de DMV kan Tesla simpele stappen ondernemen om dit probleem op te lossen. Daarvoor hebben ze 60 dagen de tijd. Doen ze dit niet, dan wordt de verkooplicentie voor 30 dagen ingetrokken. Dat betekent dat Tesla een maand lang geen auto’s meer kan verkopen in Californië.

Nu denk je misschien: ‘ach, dat is één staat’, maar Californië is een hele belangrijke markt voor Tesla. Deze staat is goed voor een derde van alle EV-verkopen in de VS. Een verkoopverbod in Californië zou dus een serieuze strop zijn voor Elon Musk en co. Maar het is nog even afwachten of het zover komt. Californië lijkt nog redelijk coulant te zijn, want ze hadden Tesla ook metéén kunnen straffen.