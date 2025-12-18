Tesla heeft 60 dagen om verkoopverbod te voorkomen

Dit speelt al langer, maar nu wordt het menens.
Tesla ligt al heel lang onder vuur om hun Autopilot en Full Self-Driving-functies. Niet alleen vanwege fatale ongelukken, maar ook vanwege de misleidende naamgeving. Hierdoor hangt Tesla nu een verkoopverbod boven het hoofd.
Dit speelt al langer, want in juli schreven we ook al over een dreigend verkoopverbod. Tesla ligt al jaren in de clinch met de DMV, het Department of Motor Vehicles van de Staat Californië. Zij zetten Tesla nu voor het blok: als ze de misleidende naamgeving niet in 60 dagen aanpakken, volgt een verkoopverbod.
De DMV is tot de conclusie gekomen dat Tesla in overtreding is, zo laten ze weten in een persbericht. De termen Autopilot en Full Self-Driving zijn misleidend, zo luidt het oordeel. Ook claimde Tesla onterecht dat er met deze systemen geen actie van de bestuurder vereist is.
Tesla krijgt nu dus een laatste kans om dit alles recht te zetten. Volgens de DMV kan Tesla simpele stappen ondernemen om dit probleem op te lossen. Daarvoor hebben ze 60 dagen de tijd. Doen ze dit niet, dan wordt de verkooplicentie voor 30 dagen ingetrokken. Dat betekent dat Tesla een maand lang geen auto’s meer kan verkopen in Californië.
Nu denk je misschien: ‘ach, dat is één staat’, maar Californië is een hele belangrijke markt voor Tesla. Deze staat is goed voor een derde van alle EV-verkopen in de VS. Een verkoopverbod in Californië zou dus een serieuze strop zijn voor Elon Musk en co. Maar het is nog even afwachten of het zover komt. Californië lijkt nog redelijk coulant te zijn, want ze hadden Tesla ook metéén kunnen straffen.
Reacties
gregorius zegt
Verkooplicentie in the land of the free! Blijft grappig.
potver7 zegt
Dat Amerikaanse ‘land of the free’ is net zo’n misnomer als die geweldige ’tolerantie’ waar menig Nederlander zich voor op de borst klopt. Er zijn talrijke zaken waar de Verenigde Staten overgereguleerd zijn, vaak met ogenschijnlijk volstrekt belachelijke voorschriften. Net als bij ons dus, alleen zit er niet vaak overlap in de regeltjes zodat mensen hier doodleuk kunnen roepen dat het in Amerika allemaal zoveel makkelijker gaat.
ty5550 zegt
Verbazingwekkend soms met hoeveel ze blijven wegkomen en hoe nonchalant ze blijven omgaan met verkeersveiligheid. Bij 1 van de recente updates staat FSD toe dat je je gsm gebruikt achter het stuur. Volgens Musk is dat helemaal ok afhankelijk van de context, hoewel dit in quasi alle staten ten strengste verboden is, FSD nog steeds een level 2 rijhulp is met verplichte supervisie en het zeker geen foutloos systeem is.
https://www.theverge.com/transportation/838901/elon-musk-tesla-fsd-text-while-drive
Ofwel laat je je zogenaamde supersysteem classificeren als level 4, en neem je zelf de risico’s als merk, ofwel gelden de normale verkeersregels.. Nu laat hij gewoon zijn volgelingen opdraaien voor alle eventuele problemen en komen ze met de kleine lettertjes af als er iets misgaat.
TheMaster zegt
Die risico’s neemt Tesla ook gewoon. De media loopt alleen met alles hopeloos achter en berichten gewoon maar wat. En dat “volgelingen” nu alvast bezig willen zijn met de techniek wat over 25 jaar verplicht wordt, is toch eigen keuze? Diegene die dit willen doen, hebben nu ook al FSD in Europa gehad. Als Autoblog had ik al lang in een FSD Tesla in Duitsland/Frankrijk gezeten en hier een verslag van gemaakt.
Dat Tesla ook zelf de risico’s neemt, kijk deze video maar van 3 dagen geleden; https://www.youtube.com/watch?v=sm9b6eGR29s&t=3s. Auto rijdt (net als Waymo’s) volledig zelfstandig, zonder chauffeur. Die gaat om met álle verkeerssituaties. Dus als je zelf in die auto zou zitten (voorin/achterin, wat je wilt), kan je gewoon je telefoon non-stop gebruiken, aangezien de auto toch alles zelfstandig doet.
ty5550 zegt
Je lijkt bewust of onbewust vanalles door elkaar te halen. De opmerking van Musk en de versoepelingen in FSD zijn voor de versie die Jan en alleman in zijn Tesla heeft en waarmee ze overal rondrijden. Dat is een level 2 rijhulp en als je wagen schade rijdt (of erger) dan ben jij verantwoordelijk want jij bent de bestuurder. Tesla gaat dan niet tussenkomen in de schade (zoals er al heel veel voorbeelden zijn) en gaat zelfs zo veel mogelijk het bewijsmateriaal achterhouden.
Die video die je deelde is een testwagen van Tesla zelf waarmee ze testen om hopelijk de safety driver te kunnen schrappen in de nabije toekomst voor hun betalende ritjes. Dit is geen consumenten-FSD maar een interne, sterk geofencede testversie die enkel op volledig gevalideerde en in kaart gebrachte routes rondrijdt. Online zijn er genoeg voorbeelden te vinden van tesla’s die voorafgaand het mapping werk doen alvorens ze in regio autonome diensten kunnen uitvoeren. https://www.reddit.com/r/SelfDrivingCars/comments/1lqhuyv/a_fleet_of_tesla_vehicles_are_currently_driving/ en bij robotaxi is tesla inderdaad verantwoordelijk voor schade.