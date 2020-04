Apple patenteert slimme autoruiten

Apple houdt zich bezig met windows.

De eerste vraag die wellicht oprijst is: zijn ze bij Apple nog bezig met een auto dan? Dat is een goede vraag, want het is namelijk al lange tijd doodstil rondom de Apple Car. De laatste keer dat we er over schreven was in 2018, toen er een betrokken was bij een ongeluk. Als ze er nog mee bezig zijn is het dus een erg geheimzinnig project. Toch zijn er wel aanwijzingen (in de vorm van patenten) dat ze nog altijd werken aan een auto, of in ieder geval autotechnologie.

Recentelijk is er een bijzonder patent opgedoken. Daarin legt Apple ‘slimme autoruiten’ vast. Deze ruiten kunnen op drie punten veranderen: de tint, de mate van reflectie en de ‘wazigheid’. De ruiten zijn nog slimmer: ze zouden zelfs de zichtbaarheid vanaf één kant kunnen reguleren. Daarmee zou het dus mogelijk zijn het zicht van gluurders te beperken zonder je eigen zicht te belemmeren.

Met sensoren zou het voor de slimme ruiten ook mogelijk zijn om in te spelen op weersomstandigheden. Dit doet denken aan de slimme zonneklep van Bosch. Deze zonneklep maakte het gedeelte donker waar de zon op scheen. Dat was alleen een transparant LCD-scherm in plaats van een ruit. De slimme ruiten hebben nog geen naam, maar misschien is iWindows iets?

Het patent stamt al uit 2017, maar is nu pas in de openbaarheid gekomen. Het zegt dus vrij weinig over de huidige activiteiten van Apple op autogebied. Het is ook mogelijk dat Apple de slimme autoruiten ontwikkeld voor andere autofabrikanten. Het kan ook zijn dat we er nooit meer van horen, zoals vaker met patenten. Er zijn echter ook diverse andere partijen bezig met soortgelijke technologie. Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat we vroeg of laats iets soortgelijks in de praktijk gaan zien.