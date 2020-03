Bouw je eigen Cybertruck-killer met dit chassis

Bollinger stelt een robuust chassis voor elektrische auto’s ter beschikking.

Vorig jaar presenteerde het Amerikaanse Bollinger twee modellen: een SUV, de B1, en een pick-up, de B2. Met name de B2 had erg veel gemeen met de Cybertruck: het zijn allebei elektrische Amerikaanse pick-ups met een robuust, haast kinderlijk design. De Bollinger was desondanks niet geïnspireerd op de Cybertruck, mocht je dat die verdenking hebben, want de onthulling vond al een maand eerder plaats.

Deze Bollinger was niet erg goedkoop te noemen, met een prijskaartje van $125.000, wat neerkomt op ruim €112.000. Mocht je dat geld niet hebben, dan is er nu goed nieuws: je kunt ook alleen het chassis kopen.

Met deze move geeft Bollinger mensen met twee rechterhanden de gelegenheid om hun eigen Cybertruck-concurrent te bouwen. Het chassis is geschikt voor wat ze in de VS ‘Class 3’-trucks noemen. Volgens het Amerikaanse indelingssysteem is dit een pick-up van 4.536 tot 6.350 kg. Het chassis kan dus aardig wat hebben.

Wat er mogelijk is met het zogenaamde E-Chassis heeft het bedrijf laten zien met de B1 (boven) en de B2 (onder). Hoewel de eerste een SUV is en de tweede een pick-up zijn de auto’s in technisch opzicht identiek. De robuuste EV’s produceren 614 pk en maar liefst 906 Nm aan koppel. Dankzij het accupakket van 120 kW is een actieradius van 321 km mogelijk.

Voor degenen die nu overwegen zich in de markt van elektrische pick-ups te begeven: er zijn meer kapers op de kust. Je bent gewaarschuwd. Een van de belangrijkste concurrenten van de Cybertruck wordt waarschijnlijk de veelbelovende Rivian R1T. Ook is Hummer bezig aan een comeback met een elektrische pick-up. De tijd dat elektrische auto’s niet stoer waren komt daarmee voorgoed achter ons te liggen.