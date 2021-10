Goedkoopste elektrische bedrijfswagen heeft lage km-stand

Meestal is dat niet het geval, eigenlijk. Hoe zou dat toch komen?

Niet alleen gewone auto’s worden elektrisch, dat zien we ook bij bedrijfswagens. Nu is dat een compleet andere markt. Dat merken de autofabrikanten zich ook. Waar je elektrische auto’s nog kunt verkopen als sexy, modern, gaaf of als Skoda Enyaq, maakt dat niets uit bij elektrische bedrijfswagens.

Het gaat erom dat de prijs onder de streep het gunstigst is. Nu heeft een elektrische auto als voordeel dat de brandstofkosten veel lager zijn, evenals de motorrijtuigenbelasting. Dat zal geen verrassing zijn. Een belangrijke vraag is: kun je er voldoende mee werken? Elektrische bedrijfswagens hebben veelal een matige range en lange laadtijden. Het hangt een beetje af van wat voor bedrijf het is, of dat problematisch word.

Minder dan 4.000 euro!

Anders is de goedkoopste elektrische bedrijfswagen van het lang een leuk alternatief. Je moet even door de verweerde bumpertjes en wieldopjes heen kijken. De auto in kwestie is een heuse Renault Kangoo Z.E. uit 2011. Zoals vermeld is de auto niet de mooiste van Nederland, maar de goedkoopste. De witte lak helpt dan ook niet mee. Maar hey, voor minder dan 4.000 euro rijdt je in dit apparaat rond.

Over rondrijden gesproken, dat is bijna niet gedaan met deze Kangoo. De kilometerstand staat op 42.396 km. Dat is bijzonder weinig. Sommige van de dieselbusjes hebben een dergelijke afstand in een jaar afgelegd. Het is niet dat de teller is teruggedraaid. De auto is in Nederland afgeleverd en voorzien van een Nationale Auto Pas. Die kilometerstand klopt gewoon.

Addertjes goedkoopste elektrische bedrijfswagen

Zijn er dan nog een paar addertjes onder het gras, of zitten er alleen maar voordelen aan deze Kangoo? Ja, uiteraard zijn er addertjes, waaronder één anaconda. Ten eerste is de prijs exclusief BTW. Nu zijn we daar normaal gesproken heel fel op, maar bij een bedrijfswagen is het hen vergeven. Maar ook als je een bedrijf hebt, dien je de prijs inclusief over te maken. De BTW kun je dan later terugvorderen. Een andere adder onder het gras betreft de batterij. Deze is namelijk niet van jou als je de auto koopt, maar van Renault.

Via een leaseconstructie kun je dan de gebruik maken van de accu. Dit heeft als nadeel dat je al gauw acht tientjes in de maand kwijt bent voor een accu. Dus binnen een paar jaar ben je meer kwijt aan accu-huur dan de auto zelf. Aan de andere kant, als de accu kapot gaat (of te zwak wordt), dan monteert Renault weer een goede. Dat soort kosten kunnen óók flink in de papieren lopen.

De advertentie van de goedkoopste elektrische bedrijfswagen van Nederland kun je hier bekijken!