Deze Bugatti Chiron heeft een gigantische kilometerstand (en om een goede reden)

Niet wegstoppen, maar lekker in rijden!

Hoe hoger een auto in een segment zit, hoe hoger de kans dat de eigenaar de auto heeft gekocht als investering. En wat doe je met een investering? Precies, helemaal niks totdat je het tijd vindt om het eigendom met winst door te verkopen. Om die reden verdwenen er veel Bugatti Chiron’s achter slot en grendel. Gelukkig werden niet alle exemplaren vastgeketend. Er is zelfs een Chiron met meer dan 175.000 kilometer op de teller.

Autofotograaf Alex Penfold liep de bewuste Chiron (hoofdfoto ter illustratie) in oktober 2025 bij een auto-evenement tegen het lijf. De blauwe Bugatti staat op Franse platen en heeft een beeldig bruin interieur. En verdraaid ja: de kilometerteller geeft 175.797 kilometers in totaal aan. Daarmee heeft de Chiron gemiddeld meer dan 17.000 kilometer per jaar dat ie bestaat afgelegd.

Hoe komt de Bugatti Chiron aan zo’n hoge kilometerstand?

Online is er onderzoek gedaan naar de Chiron. Daaruit blijkt de logische reden achter meer dan 17.000 kilometer per jaar. Deze Chiron werd in eerste instantie door Bugatti gebruikt als testauto voor de ontwikkeling van de productieauto. Denk aan langeafstandstest en hogesnelheidsruns.

Foto: Bugatti

Toen de Chiron eenmaal bekend was, zette Bugatti dit exemplaar in om een select groepje autojournalisten te laten proeven van de hypercar. Als je het autojournaille een beetje kent, weet je dat ze een kans in een Chiron niet aan zich voorbij laten gaan, ze vervolgens niet rustig aan doen en zoveel mogelijk kilometers willen afleggen in de Bugatti.

Klaarblijkelijk rijdt er nu nog steeds iemand rond in de afgetrapte Chiron. Het is onbekend of de auto nog in bezit is van Bugatti of dat iemand een leuke deal heeft gemaakt voor de misschien wel meest ervaren Chiron ter wereld. We zijn benieuwd wat dat aan onderhoud heeft gekost. Dat schijnt vrij pittig geprijsd te zijn.