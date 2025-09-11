Vierdeurs elektrische Bugatti Chiron is niet wat het lijkt

Het is ook geen Rimac, maar moet wel de snelste EV ter wereld worden.

Ieder bedrijf met wat centen over kan in deze tijd transformeren in een automerk. Kijk maar naar Xiaomi. De volgende uitdager komt ook uit China en heeft een fortuin opgebouwd met de verkoop van stofzuigers. Ik heb het over Dreame Technology. Kortgeleden stuurde het bedrijf een warrige eerste render van de toekomstige hypercar de wereld in. Nu krijgen we van de grote baas een veel beter beeld van het eerste model van Dreame Auto.

Het Chinese bedrijf vergeleek haar EV al met de Bugatti Chiron en nu begrijpen we waarom. Dreame heeft de strategie van Chinese automerken van een jaar of tien, twintig gekopieerd. Die tactiek houdt in: kijk naar wat ze in Europa maken, druk op ctrl + C en ctrl + V en nu maar hopen dat niemand er wat van zegt.

Ik hoef niet aan je uit te leggen waar de gelijkenissen met de Chiron zitten, toch? Kijk alleen al naar de iconische C-vorm achter de deuren en de paardenhoef-grille. Dreame ontkent overigens niet inspiratie te halen uit de Chiron. En ze hebben nog humor ook. Volgens Chinese bronnen zouden de ontwerpers van de Dreame hypercar dezelfde opleiding hebben genoten als de tekenaars van Bugatti. Hahaha!

Verschillen met de Chiron

Er zijn twee grote zaken anders aan de Dreame ten opzichte van de Bugatti. Punt één is best interessant. De Dreame krijgt namelijk vier deuren. Een 2+2 Chiron zouden we best zien zitten. Punt twee is inmiddels duidelijk: het is een EV. Dreame heeft het over een ”ultra-luxe EV”, maar deelt nog geen specificaties.

We krijgen wel alvast een beeld van het interieur. Ik zie een vrij brede middentunnel, een gebrek aan een bestuurdersdisplay, maar wel een uitgerekt middenscherm. Het stuur ziet er overzichtelijk uit. Het zou me niet verbazen als de kern van het stuur waarop het Dreame-logo te zien is, blijft stilstaan als je stuurt. Denk maar aan de Tourbillon (dat Bugatti op zijn beurt afkeek bij de Citroën C4).

”Dreame komt naar Europa!”

Een zoveelste foute hypercarrender van een avonturier, dat waait wel over, toch? Nou, Dreame neemt het volgens de geruchten erg serieus. Het bedrijf zou al bijna 1.000 mensen op het autoproject hebben gezet en werkt samen met de Franse bank BNP Paribas om van Dreame een wereldwijde speler te maken. Tevens zou de baas van het bedrijf tien dagen na de aankondiging van de hypercar naar Duitsland zijn gevlogen om te kijken naar een locatie voor een mogelijke autofabriek. Toevallig of niet zou de productieplaats in de buurt zijn van de Tesla Gigafactory vlak buiten Berlijn.

Dreame Auto heeft ook al wat deadlines voor zichzelf gesteld. Begin 2026 moet je een levensechte conceptversie van de nep-Chiron kunnen aanschouwen op de CES-beurs in Las Vegas. Een jaar later moeten de eerste exemplaren uit de (mogelijk Europese) fabriek rollen. Zin in?

Lees ook: Dreame daagt Bugatti uit met 200.000 tpm draaiende elektromotor

Via CarNewsChina