Vereniging tegen autolawaai heeft het op de elektrische auto gemunt

De activisten keren zich tegen de stille EV.

De anti-benzineautolobby groeit met de dag, zo lijkt het. Er is steeds minder ruimte voor een auto met enkel een verbrandingsmotor. Naast de ecologische nadelen van een benzine- of dieselauto vinden milieuactivisten ook het geluid vervelend. Daarom werden er verenigingen als de NEFOM opgericht. NEFOM staat voor Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen.

De NEFOM-leden lijken wat minder actief de laatste tijd. De laatste update op de website van de Nederlandse vereniging tegen autogeluid stamt uit augustus 2023. NEFOM is echter onderdeel van een internationaal netwerk aan bonden tegen motorgeluid. Zo bestaat er het Franse Bruitparif, het Zwiterse Lärmlige en het Duitse VAGM (Vereinigte Arbeitsgemeinschten Gegen Motorradlärm).

De Nederlandse, Franse en Zwiterse divisies mag je voor nu vergeten. We lezen namelijk dat de Duitse VAGM het nu op de elektrische auto heeft gemunt. Ja echt waar: een instantie tegen autogeluid heeft wat aan te merken op stille elektrische auto’s.

AVAS

Het zit zo: sinds 2021 moeten EV’s snelheden tot 20 km/u een geluidje afgeven om voetgangers in de nabije omgeving te waarschuwen voor de komst van de zware elektrische auto. Dit systeem noemen we AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Autofabrikanten willen nu AVAS uitbreiden. Geluid hoort immers bij de emotie van een auto, beargumenteren de makers. De stap van een auto op benzine naar elektrisch wordt hierdoor gevoelsmatig kleiner. Daarom wordt er gelobbyd voor ‘Exterior Sound Enhancement Systems’.

Vooralsnog is er geen beslissing genomen, maar de verwachting is dat er een compromis komt. Elektrische auto’s mogen geluid produceren, maar de speakers moeten standaard uit staan. En bij dit systeem wringt de schoen voor de Duitse anti-autogeluidvereniging.

Anti-lawaaivereniging vs elektrische auto

Ene Holger Siegel staat op namens de VAGM. Hij is al meer dan twintig jaar lid van de instantie. Als deze voertuigen in de toekomst net zo’n lawaai maken als verbrandingsmotoren , zou de vooruitgang van de elektromobiliteit worden ondermijnd, vindt hij. “De echte vooruitgang – de stillere, minder stressvolle, leefbaardere stad – dreigt zo weer verloren te gaan”, zegt Siegel.

Ik denk dat er nog wel een verschil zit tussen het speakergeluid van een Abarth 500e, Ioniq 5 N, Taycan of andere EV met extra geluidseffecten dan een brullende uitlaat. Ik begrijp dat je als anti-autogeluidvereniging hier tegen moet zijn, maar het gaat wel wat ver. Wat denk jij?

Bron: ASP