Vereniging tegen autolawaai heeft het op de elektrische auto gemunt

De anti-benzineautolobby groeit met de dag, zo lijkt het. Er is steeds minder ruimte voor een auto met enkel een verbrandingsmotor. Naast de ecologische nadelen van een benzine- of dieselauto vinden milieuactivisten ook het geluid vervelend. Daarom werden er verenigingen als de NEFOM opgericht. NEFOM staat voor Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen.
De NEFOM-leden lijken wat minder actief de laatste tijd. De laatste update op de website van de Nederlandse vereniging tegen autogeluid stamt uit augustus 2023. NEFOM is echter onderdeel van een internationaal netwerk aan bonden tegen motorgeluid. Zo bestaat er het Franse Bruitparif, het Zwiterse Lärmlige en het Duitse VAGM (Vereinigte Arbeitsgemeinschten Gegen Motorradlärm).
De Nederlandse, Franse en Zwiterse divisies mag je voor nu vergeten. We lezen namelijk dat de Duitse VAGM het nu op de elektrische auto heeft gemunt. Ja echt waar: een instantie tegen autogeluid heeft wat aan te merken op stille elektrische auto’s.
AVAS
Het zit zo: sinds 2021 moeten EV’s snelheden tot 20 km/u een geluidje afgeven om voetgangers in de nabije omgeving te waarschuwen voor de komst van de zware elektrische auto. Dit systeem noemen we AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Autofabrikanten willen nu AVAS uitbreiden. Geluid hoort immers bij de emotie van een auto, beargumenteren de makers. De stap van een auto op benzine naar elektrisch wordt hierdoor gevoelsmatig kleiner. Daarom wordt er gelobbyd voor ‘Exterior Sound Enhancement Systems’.
Vooralsnog is er geen beslissing genomen, maar de verwachting is dat er een compromis komt. Elektrische auto’s mogen geluid produceren, maar de speakers moeten standaard uit staan. En bij dit systeem wringt de schoen voor de Duitse anti-autogeluidvereniging.
Anti-lawaaivereniging vs elektrische auto
Ene Holger Siegel staat op namens de VAGM. Hij is al meer dan twintig jaar lid van de instantie. Als deze voertuigen in de toekomst net zo’n lawaai maken als verbrandingsmotoren , zou de vooruitgang van de elektromobiliteit worden ondermijnd, vindt hij. “De echte vooruitgang – de stillere, minder stressvolle, leefbaardere stad – dreigt zo weer verloren te gaan”, zegt Siegel.
Ik denk dat er nog wel een verschil zit tussen het speakergeluid van een Abarth 500e, Ioniq 5 N, Taycan of andere EV met extra geluidseffecten dan een brullende uitlaat. Ik begrijp dat je als anti-autogeluidvereniging hier tegen moet zijn, maar het gaat wel wat ver. Wat denk jij?
Johanneke zegt
Als je motorgeluid vanuit de speakers je cabine in wilt, lekker doen, heeft niemand last van. Maar een speaker aan de buitenkant voor als je harder dan 20 rijdt is wel extreem zielig zeg.
arta zegt
Kaartje tussen je spaken idee dit….
Helaas gebeurt/gebeurde dit al. Bij zowel BEV als brandstofauto’s.
Denk aan de charger BEV en de Audi S Diesels.
Dus ik ben het wel met de club eens. We moeten geen externe speaker willen om de buitenwereld onnodig lastig te vallen.
Vuurtoren zegt
Ik doe ook wel eens kaartje tussen de spaken. Waarom? Blijkbaar zitten veel weggebruikers niet op te letten want ze reageren niet als ik bel. Ik zie ook figuren vlak voor mijn fiets zonder te kijken oversteken. Daar ligt het probleem. Je moet gewoon opletten in alle verkeer ook voetgangers. De angst is de enige die regeert. Wat mij betreft geen enkel geluid en een camera in de auto. Anders heb je weer een leugenaar.
307-2.0-chipped zegt
Wat.Een.Gezeik.
Laten horen door motorgeluid dat je er aan komt of dat je achter fietsers rijd die je niet aan horen komen is juist handig dat ze het komen te weten.
Ik rijd regelmatig op een stille electrische scooter en men hoort je gewoon NIET. Vaak moet ik claxoneren om in te halen. Het is toch handig als de fietsers het al weten zonder dat je moet claxoneren?
mashell zegt
De “beleving” is iets voor de inzittenden, daar moet het geluid dan ook terecht komen. Aan de buitenkant heeft niemand wat aan.
petrolman zegt
Dit is toch volkomen logisch? Een van de allergrootste voordelen van EVs is dat ze minder overlast veroorzaken voor de omgeving. Daar voor de ‘beleving’ speakers aan toevoegen is onzinnig en hinderlijk voor niets.
Onehp zegt
Ik rijd al 1,5 jaar met een Ioniq 5 N. Het geluid buiten is echt niet luid, op een trackday kon je hem niet horen tussen al het gebrul van de grote jongens.
Geen functie op de weg? Toch wel, je wilt niet dat iemand zonder opkijken van hun mobieltje de weg opdraait… Maar ik rij netjes en heb het nu gewoon afstaan. Lekker doorjassen ’s nachts op kleine Zweedse boswegen, zonder omwonende tot een kilometer ver te storen zoals ik misschien deed met mij vorige auto’s met aftermarket uitlaten (sorry), terwijl ik zelf veel plezier heb – ideaal.
smeck zegt
Naast het feit dat we dit soort vrijetijdsbesteding clubs gewoon geen aandacht moeten geven hebben ze overduidelijk geen grammetje gezond verstand. Dit zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die tegen een EV aan lopen/rijden en dan klagen dat ze deze niet hoorden aankomen omdat ze aan hun telefoon gelijmd zijn. Of lekker midden op de weh met hun bio verantwoorde bakfiets blijven fietsen omdat ze niet doorhebben dat er een file aan auto’s achter hun aanrijdt.
Laat ze lekker op een hutje in de hei gaan wonen en zelf hun eten verbouwen en kleren maken.