Mate Rimac reageert op YouTuber die zelf Bugatti wil oplappen

Mate Rimac kan de beunhazenactie niet steunen.
Matt Armstrong baarde opzien met een nieuwe video over het repareren van een Bugatti Chiron. Wie Matt een beetje kent weet dat hij dit eigenhandig doet. Mate Rimac is echter niet zo blij met deze actie. De grote baas van Bugatti heeft nu hoogstpersoonlijk gereageerd in een 8 minuten durende video op Instagram.
Eerst even een hele korte samenvatting voor degenen die Matt Armstrong niet volgen. De eigenaar van een Chiron Pur Sport had zijn auto gecrasht en vervolgens weer teruggekocht via een veiling. En in plaats van de auto te laten repareren door Bugatti heeft hij echter
Beun de Haas Matt Armstrong ingeschakeld. En hij gaat zelf onderdelen namaken. What could possibly go wrong?
Rimac reageert
In de video wordt Bugatti een beetje in een kwaad daglicht gezet. Mate Rimac voelt zich daarom genoodzaakt om te reageren. Mate benadrukt allereerst dat Bugatti’s eigenlijk helemaal niet zo duur zijn in onderhoud. Integendeel… Het onderhoud is de eerste vier jaar helemaal gratis is. Oftewel: een nieuwe Skoda is duurder in onderhoud. Ook zijn de banden een stuk goedkoper geworden sinds de Veyron. Een set banden kostte destijds zo’n €35.000.
Verder kloppen de prijzen die online worden geroepen voor geen meter. In de video van Matt Armstrong wordt bijvoorbeeld gezegd dat een setje koplampen €150.000 kost. Niet waar, zegt Mate Rimac, twee koplampen kosten samen ‘slechts’ €50.000. Nog steeds veel geld, maar toch… Vergeet niet dat een setje koplampen voor een Hyundai Kona kosten ook al €14.000 kost.
Audi-airbags?
Dan de reparatie. Volgens Mate Rimac kun je niet zomaar onderdelen voor een Bugatti 3D-printen. Onderdelen als een koplamp zijn daarvoor te complex. Verder had Matt Armstrong ontdekt dat het onderdelennummer van de airbag hetzelfde is als die van een Audi A3. Maar ook een A3-airbag monteren is geen goed idee. Dat is volgens Rimac levensgevaarlijk.
Op de beelden lijkt de schade aan de Bugatti nog mee te vallen, maar ook de carbon monocoque is beschadigd. En dat is niet iets wat je zomaar zelf kunt repareren. Lang verhaal kort: Bugatti kan deze actie van Matt Armstrong niet steunen en wil geen onderdelen leveren. Fair enough, of is dit de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar? Zeg het maar!
Reacties
mashell zegt
Als het hetzelfde onderdeel nummer is dan is het gewoon hetzelfde onderdeel. Heel vreemd van Mate om dat levensgevaarlijk te noemen.
jaso013 zegt
Ze vallen een beetje door de mand bij Bugatti en dat vinden ze niet leuk. Ik zie het project van Matt als een mooie kans om te kijken hoe ver ze kunnen gaan met repareren én of het uberhaupt lukt om dit helemaal zelf te doen. Uiteindelijk mag een eigenaar zelf bepalen wat hij met zijn auto doet mits deze veilig de weg op kan. Dat kan gewoon gekeurd worden lijkt mij bij een USA versie van de RDW…
str8six zegt
Het blijft een schadebak
GJZ zegt
Ik vind het vreemd dat Bugatti kan weigeren onderdelen te leveren, als je dit voor een rechtbank laat komen denk ik dat je dit wind als eigenaar van de auto zijnde.
Die airbag is echt onzin, zijn inderdaad A3 airbags, zoek maar eens op, ze komen bij dezelfde fabrikant vandaan alleen krijgt de Bugatti een paar cijfers extra in het onderdeel nummer voor eigen Bugatti doeleinden
rfocus zegt
Ben niet echt op de hoogte van de situatie! Maar welke status heeft de auto. Als hij afgeschreven is en dus niet meer de weg op mag! Dan heeft de producent gelijk. Anders moeten ze naar mijn mening altijd onderdelen leveren. Ongeacht wat de kosten zijn.
Robdg zegt
Hier is een setje chiron koplampen te koop, voor degene die interesse heeft?:
https://parts4usa.com/products/bugatti-chiron-super-sport-300-headlight-oem-part-number-5b4941035d-5b4941036d
dikkejannes zegt
Beetje onprofessioneel om de naam van de YouTuber niet eens correct te spellen! Het is Mat Armstrong, met 1 “t” dus! Zover de zuivere journalistiek..