Mate Rimac reageert op YouTuber die zelf Bugatti wil oplappen

Mate Rimac kan de beunhazenactie niet steunen.

Matt Armstrong baarde opzien met een nieuwe video over het repareren van een Bugatti Chiron. Wie Matt een beetje kent weet dat hij dit eigenhandig doet. Mate Rimac is echter niet zo blij met deze actie. De grote baas van Bugatti heeft nu hoogstpersoonlijk gereageerd in een 8 minuten durende video op Instagram.

Eerst even een hele korte samenvatting voor degenen die Matt Armstrong niet volgen. De eigenaar van een Chiron Pur Sport had zijn auto gecrasht en vervolgens weer teruggekocht via een veiling. En in plaats van de auto te laten repareren door Bugatti heeft hij echter Beun de Haas Matt Armstrong ingeschakeld. En hij gaat zelf onderdelen namaken. What could possibly go wrong?

Rimac reageert

In de video wordt Bugatti een beetje in een kwaad daglicht gezet. Mate Rimac voelt zich daarom genoodzaakt om te reageren. Mate benadrukt allereerst dat Bugatti’s eigenlijk helemaal niet zo duur zijn in onderhoud. Integendeel… Het onderhoud is de eerste vier jaar helemaal gratis is. Oftewel: een nieuwe Skoda is duurder in onderhoud. Ook zijn de banden een stuk goedkoper geworden sinds de Veyron. Een set banden kostte destijds zo’n €35.000.

Verder kloppen de prijzen die online worden geroepen voor geen meter. In de video van Matt Armstrong wordt bijvoorbeeld gezegd dat een setje koplampen €150.000 kost. Niet waar, zegt Mate Rimac, twee koplampen kosten samen ‘slechts’ €50.000. Nog steeds veel geld, maar toch… Vergeet niet dat een setje koplampen voor een Hyundai Kona kosten ook al €14.000 kost.

Audi-airbags?

Dan de reparatie. Volgens Mate Rimac kun je niet zomaar onderdelen voor een Bugatti 3D-printen. Onderdelen als een koplamp zijn daarvoor te complex. Verder had Matt Armstrong ontdekt dat het onderdelennummer van de airbag hetzelfde is als die van een Audi A3. Maar ook een A3-airbag monteren is geen goed idee. Dat is volgens Rimac levensgevaarlijk.

Op de beelden lijkt de schade aan de Bugatti nog mee te vallen, maar ook de carbon monocoque is beschadigd. En dat is niet iets wat je zomaar zelf kunt repareren. Lang verhaal kort: Bugatti kan deze actie van Matt Armstrong niet steunen en wil geen onderdelen leveren. Fair enough, of is dit de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar? Zeg het maar!