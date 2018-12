Deze camper is een eenpersoons No Flex Zone

You trying to flex on me...Don't be silly.

Met enige regelmaat schotelen we je op deze site gargantueske campers voor waarmee je ofwel kan leven in luxe ofwel de apocalyps kan overleven of beide. Deze populaire contrapties zijn vaak voorzien van enorme motoren en indrukwekkende onderstellen om al het gewicht dat de uitrusting heeft met zich mee te dragen. Meestal bieden de campers ook plaats aan meerdere personen, zodat je na de apocalyps niet eindigt als Lonesome George, de Pinta-schildpad die de laatste van zijn soort was. Hoewel, op zich zou zoiets dan wel weer een gave ervaring zijn om een boek over te schrijven of om een youtube-filmpje van te maken, zodat je schreeuwend binnenloopt van alle royalties en pagevie…ow wacht…

Enfin, de Flexcamper die je hierboven ziet is van een ander kaliber. Het ding is namelijk niet gebaseerd op een vierwielaangedreven Mercedes Sprinter of zelfs een vrachtwagen, maar op een Fiat Fiorino. De Fiorino is de kleinste auto in Fiat’s ‘Professional’ line-up en in principe gelijk aan de even guitig genaamde Peugeot Bipper en Citroën Nemo. Voor alledrie geldt normaal gesproken: buiten de naam is er weinig vrolijks aan. Hoeft ook niet, het zijn nuttige werkpaardjes voor noeste ondernemers.

Je kan er echter wel degelijk wat van maken, zo bewijst de Duitser Stephan Kniebetsch. Door elke millimeter optimaal te gebruiken, heeft deze kampeerliefhebber de kleine besteller omgebouwd tot camper. Kennelijk heeft Stephan echter wel helemaal níemand in zijn leven die hij eventueel mee zou willen nemen op vakantie, want het is in dit geval een eenpersoonscamper geworden. Behalve voor jezelf en de rest van je persoonlijkheden is er plaats voor helemaal Nemo niemand.

Dat heeft overigens ook zijn voordelen: de voetafdruk van de Fiorino is zodanig klein dat je ‘m bijna overal kan parkeren én het ding is ontzettend goedkoop. Nieuw koop je de Fiorino vanaf 7.250 Euro exclusief belastingen en een kit om de ombouw zelf te doen kost 5.620 Euro. Het duurder maken kan door de ombouw te laten doen, het goedkoper maken kan ook door een tweedehandse basis te kopen. Is vrijheid een omgebouwde Fiorino, of doe jij liever wat rondjes op Fiorano?