Renault: “F1-races winnen mag wat goedkoper worden”

Hon Hon Hon!

Twee jaar geleden toog ik op 31 december naar -jawel- een vuurwerkveiling in Helmond. Na jarenlang ‘met de vriendengroep’ gepretendeerd te hebben dat we te cool waren om vuurwerk af te steken, werd het gewoon weer eens tijd. Zeker nu de overheid bewegingen maakt om ons ook dit lolletje af te pakken. Gewapend met mijn volledige AB-salarisstrook vond ik mezelf terug staande voor een hek op een veel te koud industrieterrein, alwaar ik er al snel achterkwam dat ik te weinig cash had meegebracht om mee te dingen naar de echte dikke dozen. Daar werd namelijk simpelweg meer geld op geboden dan ik in mijn na├»viteit mee had genomen. Gelukkig kon ik deze ernstige omissie vorig jaar goedmaken met twee salarisstroken, waarna we mensen een goede reden konden geven om niet de weg op te gaan tijdens de jaarwisseling, maar dat terzijde.

In de F1 moet Renault zich ook ongeveer voelen zoals ik nu zo’n twee jaar geleden. De Franse fabrikant keerde voor het seizoen van 2016 officieel terug als fabrieksteam na een lange winter ‘will they, won’t they’-geneuzel met Genii Capital. De halfslachtige manier waarop de comeback tot stand kwam, lijkt tot op heden exemplarisch voor de manier waarop Renault zich ├╝berhaupt op lijkt te stellen in de F1 de laatste jaren: ze zijn er wel, maar committeren zich niet echt volop om succes te behalen. Daarvoor is het budget simpelweg te gering. Ferrari en Mercedes leggen meer geld op tafel en kopen/kapen zo de overwinningen voor de neus van team geel weg.

Renault Sport hon-hon-honcho Cyril Abiteboul zou dit graag anders zien. Dan zou je zeggen ‘ga even lobbyen op het hoofdkantoor voor meer Euro’s’, maar in plaats daarvan lijkt Cyril in te willen zetten op het beperken van de Ekkermannen die de concurrentie uitgeeft. Jazeker, de oude Franse brombeer pleit bij Racer nog maar weer eens voor een budget cap:

Ik wil niet klagen, maar dat doe ik toch want we wisten hoe de zaken ervoor stonden toen we besloten in de Formule 1 terug te keren, maar de sport is een wapenwedloop en het is echt daarbij echt opvallend hoe er steeds meer geld uitgegeven wordt. Dat moet op een zeker moment echt een halt toegeroepen worden, want dit is volgens ons zo echt niet vol te houden.

Cyril heeft zijn hoop gevestigd op Liberty Media, waarvoor het uur van de waarheid steeds dichterbij komt. De Amerikanen hebben aangegeven enkele dingen in de sport te hervormen, zoals de verdeling van de TV-gelden en eventueel de komst van een budget cap. Een en ander zou dan in 2021 moeten gebeuren, omdat het huidige Concorde Agreement afloopt na het seizoen van 2020. We zijn erg beniewd of Cyrils wens voor overwinningen met korting in vervulling gaat.