Deze chique Bentley heeft hout met doodskoppen af fabriek

Een Bentley voorzien van doodskoppen op het chique hout af fabriek. Hoe zouden ze daar in de tijd van Walter Owen over gedacht hebben?

En dan op de zondagavond nog een speciaaltje van Bentley. In Miami is namelijk Art Basel -het is wat verwarrend- bezig. Dit is een feestje van kunst en design waar zelfs Horacio zijn zonnebril even voor af zou zetten in de mondaine badplaats. Bentley weet ook waar haar klanten wonen en was zodoende ook van de partij. De edele Britse fabrikant heeft als speerpunt een speciale Bentley Mulsanne Hybrid meegenomen. Deze heeft wat final touches gekregen van Mulliner, in samenwerking met Dominic Ciambrone.

Dominic is naar verluidt bekend voor zijn vermogen om high fashion te mixen met mode voor de straat. Eerder had Bentley al een samenwerking met hem. Dat betrof destijds een zwik sneakers. In de sneakers zit geen geen supercharger, maar er prijkt wel een Bentley-logo op. Dat is natuurlijk ultra chique.

Nu is Bentley dus de extra mile gegaan, door Dominic los te laten op de fraaie sedan van het merk. Bij kenners is Ciambrone ook wel bekend als ‘The Surgeon’. Dat klinkt gevaarlijk bij een man die zoveel tattoo’s heeft als Dominic. In een slechte B-film zou hij je waarschijnlijk bewerken met een scalpel. Maar in het echte leven is het gelukkig allemaal een stuk minder grimmig. Hoewel, aan het eind van de dag eindig je dus wel met een grotendeels matgrijze Flying Spur die doodskoppen op het houtfineer heeft. Voor puristen is dat is alsnog best wel grimmig…

Waar wij overigens zeggen ‘matgrijs’, zijn we volgens Bentley iets te negatief. Het gaat hier om ‘een monochromatische duo-toon lak van antraciet over euhm…mat antraciet’. Gelukkig is een en ander afgezet met de tegenwoordig zo populaire bronze accenten voor dat beetje sjeu. Van binnen zijn er logo’s, doodskoppen en het persoonlijke motto van The Surgeon. Dat motto luidt ‘Never Stop’.

Nou is het natuurlijk lastig om zo’n ding met de handelsmerken en naam van iemand anders erin te kopen. Maar stel nou, je bent een succesvolle echte chirurg? Koop dan? Of toch liever de Continental GT die geïnspireerd is door wijlen NBA verslaggever Craig Sager?