De automarkt is kapot + update van de M2

Een Autoblog Garage update van de BMW M2 Competition met een twist.
1 februari 2025. Dat is de laatste keer dat jullie iets hebben vernomen over mijn BMW M2 Competition. We naderen inmiddels oktober. De hoogste tijd dat jullie een update krijgen over het bezit van deze 2 Serie en het twee jaar eigenaarsschap komt in zicht. Qua onderwerp heb ik iets waar ik me al langer over weet op te winden: de (Nederlandse) automarkt. Waarbij ik Nederlandse bewust tussen haakjes heb staan.
De automarkt
Laten we beginnen met de automarkt. Die is, net name in Europa, zeer complex. Komt vooral door de moderne regelgeving. De industrie past langetermijnplannen aan in een tempo wat we nog nooit eerder hebben gezien. Wel elektrisch, niet elektrisch. Niet een model met benzinemotor uitbrengen, toch wel een model met benzinemotor uitbrengen. Het spagaat waar de auto-industrie zich in bevindt is niet beperkt tot één merk. We zien het overal in Europa gebeuren.
Dat terwijl er knappe ingenieurs klaarstaan om de mooiste verbrandingsmotoren ooit te bouwen. Maar het kan niet, het is niet te verkopen. Het meest recente voorbeeld was recent op Wheels Mariënwaerdt. Waar Honda met trots de Prelude voor de Benelux presenteerde. Echt een gave coupé, maar die auto kunnen we nu al affikken door de aandrijflijn. Een saaie hybride aandrijflijn met een CVT-versnellingsbak. Je hoeft geen meter in deze auto te rijden om nu al te kunnen zeggen: nou, laat maar zitten. De verwachte Nederlandse prijs komt tussen de 50 en 60k in euro’s, waarmee ik Honda al het succes van de wereld wens.
Had in diezelfde auto een turboblokje gezet, zoals de Civic Type R, met een handbak. Dan had het een feest op wielen geworden. Maar, dan ook weer onverkoopbaar. Door een heel andere reden: de BPM. Dan had er een prijskaartje van meer dan 100.000 euro op de Prelude gezeten en was het bij voorbaat een kansloze auto geweest.
En dat is het probleem waar de auto-industrie nu mee te kampen heeft. Er komen auto’s met aandrijflijnen op de markt waar soms niemand op zit te wachten. Vrij letterlijk in vorm van de C63 AMG hybride, waar zelfs flinke kortingen niet helpen de verkopen op te krikken.
Nederlandse automarkt
En dan wat lokaler: de Nederlandse automarkt. Die is ook kapot. Ik haalde het al even aan met de BPM. Ook voor volgend jaar staat er weer een BPM-verhoging op het programma. Er komen verkiezingen aan, maar bij vrijwel alle politieke partijen is dit geen onderwerp van de campagne. Want ja, ze willen toch graag die begroting rondkrijgen.
Upgraden?
Ik heb mijn BMW M2 Competition nu bijna twee jaar. En een goede autoverkoper zou mij opbellen en zeggen joh Ruub, moet je de nieuwe M2 eens uitproberen? In andere landen de gewoonste zaak van de wereld. Met een kleine premium ruil je de oude auto in en rij je in een gloednieuwe bolide, of eentje met de kop er van af, de showroom uit. Maar de prijs van een gebruikte M2 G87 ligt onderhand twee keer zo hoog als mijn F87 Competition. Natuurlijk ga ik niet nog eens 50k bijleggen om te upgraden naar een G87. Ben je helemaal.
Daarom blijf ik, maar miljoenen Nederlanders met mij, vrolijk doortuffen in hun auto. De auto-industrie heeft er geen baat bij en de alsmaar stijgende BPM is geen goede zaak voor de Nederlandse economie. Even heel gefocust op de lokale automotive space hè.
En eerlijk gezegd zou ik ook geen reden kunnen bedenken waarom je een F87 zou inruilen op een G87. Binnen de autowereld mompelen liefhebbers nog wel eens dat ‘de beste auto’s’ gebouwd zijn tot de covid-periode. Bij steeds meer moderne auto’s zijn bezuinigen duidelijk te merken. Goedkopere materialen, harde kunststoffen en om nog maar te zwijgen over de verplichte piepjes.
BMW M2 update: Roadtrip!
Deze zomer had ik een heerlijke vakantie van drie weken in Noord-Amerika. Bij terugkomst kriebelde het nog om de M2 eens lekker op z’n staart te trappen. Zo gezegd, zo gedaan. Voordat de zomer écht voorbij was heb ik er nog twee weken Oostenrijk aan vastgeplakt. En verdorie, er zijn maar weinig auto’s waar ik vrolijker van wordt.
Dit zullen sommige petrolheads vast niet met me eens zijn, maar ik vind de M2 zelfs leuker rijden dan een Porsche 911. In mijn hoofd is de 911 beter en begeerlijker, echter elke keer als ik weer in een 911 heb gereden denk ik: doe mij maar gewoon die BMW. Het is niet alleen de helft goedkoper, het is ook zo’n speels apparaat dat verschrikkelijk eenvoudig een gecontroleerde stap opzij zet. Gaat toch wat makkelijker met de motor in de neus.
In Oostenrijk streek ik neer in het Zillertal ten oosten van Innsbruck. Als het puur gaat om het autorijden zijn er betere plekken te vinden, want voor epische bergpassen zoals de Großglockner moet je zo nog twee uur verder naar het oosten. Ik vermaakte me echter prima. Je kunt er heerlijk wandelen, eten en in de boetiekhotels zijn de zwembaden en spa’s geweldig ontspannend.
Na de nodige spielerei in Oostenrijk op de terugweg nog München aangedaan. Even kijken bij BMW Welt en het museum, ik was daar nog nooit geweest. Heel eerlijk was het museum niet heel indrukwekkend, zelfs als liefhebber. Misschien ben ik gewoon een zeikerd. Kan ook. Toch was het leuk om in de wereld van BMW te zijn, met een M2 in München kun je op voldoende duimpjes rekenen. Altijd leuk!
De terugweg verliep zo soepel als varen op een zeilboot met de wind in de rug. Een lege autobahn op een vroege zondagochtend blijft een terugkerende verslaving bij mij. De BMW M2 Competition is met het M Drivers Package begrensd op 280 km/u, dus daar stopte de pret ook weer. Hard zat. Voor je het weet ben je weer thuis en blik je terug op een fantastische tijd.
25.000 km
Voor de rest heb ik weinig te zeiken. Tussen de laatste update (1 februari) en nu heeft de M2 zijn taak als daily driver perfect volbracht. Geen gezeur, geen onvoorziene reparaties, niks. De 100.000 km is inmiddels een feit, waarbij ik inmiddels meer dan 25.000 kilometer op de klok heb gezet. We gaan nog even door, want voor nu zie ik geen enkele opvolger in beeld die financieel interessant genoeg is om de 2 Serie op in te ruilen. Saai hè.
Deze auto’s staan in de Autoblog Garage:
- BMW 530i Touring (G31) van de baas van Wouter
- BMW M140i xDrive (F21) van Martijn
- BMW M2 (F87) Competition van Ruben
- BMW Z4 sDrive35i van Nicolas
- Citroën 2CV6 van Michel
- Jaguar F-Type V6 Roadster van Machiel
- MINI Cooper S Gizmo Speciale (R50) van Martijn
- Peugeot 206 GTi racers
- Porsche 911 Carrera (996) van Wouter
- Porsche 944 van Jaap
- Porsche Macan duurtest
- Volkswagen Golf V GTI van Loek
- Volkswagen Passat Variant (B6) van Loek
Reacties
stekkerkoning zegt
Het is gedaan met de pure verbrandingsmotor; dus koesteren die M2, lekker blijven rijden, en je troosten met de gedachte dat jij echt een van de leukste auto’s hebt die bestaat.
RubenPriest zegt
Goed advies!
Johanneke zegt
Het hoogtepunt van wat vaak een rijdersauto genoemd wordt is al geweest ja. De nieuwste modellen zijn allemaal nog sneller en luxer, dat wel, maar ook minder mechanisch. En duur ja.
Lekker doorgaan met die M2. Je wordt snel verwend, je went aan wat je hebt en gaat dan kijken oeh wat is de volgende stap. Heb ik in ieder geval soms last van, en daar probeer ik doorheen te breken. Anders ben je nooit gelukkig met wat je hebt. Is precies wat de markt wil, dat je snel weer gewend bent en alweer klaar staat om geld uit te geven voor de volgende upgrade. Op marktplaats scrollen is leuk, maar maakt soms ook hebberig, en minder gelukkig met wat je hebt.
Wat ik ook maf vind, weet niet of anderen dat ook hebben: vroeger wilde ik heel graag de nieuwste telefoon, want die waren toen duur maar te betalen zeg maar. En ik had ook ieder jaar het nieuwste van het nieuwste. Toen ik eenmaal klaar was met studeren en ging werken, konden telefoons mij niet meer boeien. Want ik had ineens veel meer te besteden, iedere telefoon was binnen handbereik, 1000 euro was niet meer belangrijk. Dat spaarde ik nu iedere maand wel ipv dat ik er lang over deed en naar toe moest werken.
Achja weet ik veel. Veel geluk met die M2 😉
Crosscabouter zegt
Wel herkenbaar. Qua auto’s kijk ik eigenlijk niet nieuwer dan 2021, misschien nog 22, als het model al eerder uitgebracht is. Heb weinig behoefte aan allerlei piepjes die niet uit te zetten zijn. Dus een Mazda 6 staat nog steeds op de shortlist, maar verder zou ik het niet weten…..
Qua telefoon ben ik al heel lang gestopt met elke keer het nieuwste willen&kopen. Ik ontdekte hoeveel grondstoffen ervoor gebruikte worden en hoe de arbeidsomstandigheden in fabrieken waren van veel van onze consumentengoederen. Nu al jaren tevreden Fairphone gebruiker…. Doet prima waarvoor een telefoon bedoeld is.
Dus ik snap Ruben wel dat hij de M2 houdt. Jong genoeg om van bijna alle gemakken voorzien te zijn. Modern genoeg om als dagelijks vervoer te gebruiken, etc. Lekker blijven rijden.
RubenPriest zegt
Hehe met je eens hoor! Als automotive contentmakers kunnen we wat langer in de nieuwste auto’s rijden en dan zie je hoe de industrie aan het veranderen is. Het ene merk gaat bijvoorbeeld beter om met de EU piepjes dan het andere (qua uitzetten). Bedankt en ik rij nog even door inderdaad
arta zegt
De automarkt is niet kapot, maar sluit niet meer aan op jouw wensen.
De wereld moet verduurzamen en de auto’s gaan over naar EV en ze worden gereguleerd met rijhulpsystemen.
In deze transitie is het afzien voor petrol heads.
Dus daarom kun je maar beter “oude” auto’s rijden. Zonder rijhulp en zonder hybride techniek.
RubenPriest zegt
Fabrieken die productie moeten staken omdat geen hond de modellen koopt is toch een teken dat er iets mis is met de automarkt. Van Volkswagen tot Stellantis: ze hebben er allemaal last van. De verkoopcijfers van 2025 gaan niet fraai zijn en zeker geen records breken tov voorgaande succesjaren.
HZW zegt
Verstandig besluit, bij inruil krijg je altijd de bodem prijs geboden zodat de inruilende partij hem weer voor de hoofdprijs te koop kan zetten.
Mijn auto îs 7 jaar oud en heeft 46000 Km op de klok en de komende 5 jaar gaat hij zeker niet weg.
In 2030 ga ik wel eens kijken hoe de auto wereld er dan bij staat.
schuimbekje3 zegt
Tja, mijn beroep is officieus verboden verklaard. Ben al 35 jaar contractor, tegenwoordig heet dat ZZP maar de markt is verziekt, dus ik kan nog alleen maar een 10e handse 520D betalen vanwege de dieselafschrijving, ipv een nieuwe X6m van inmiddels 3 ton, terwijl de oude X6 youngtimer 15k kostte.