Deze compacte cabrio’s waren helaas een brug te ver

Een inkijkje in de wereld van de compacte cabrio’s en welke merken voortijdig de stekker eruit trokken.

Het gaat niet goed met cabrio’s in autoland. En dan bedoelen we niet perse dat de bestverkochte cabrio een crossover is, maar dat de cabrio überhaupt op de lijst van uitstervende rassen staat. Een cabrio ontwikkelen en bouwen is duur en voor veel mensen blijft het een nicheproduct.

Gecancelde compacte cabrio’s

Er is dus een redelijk aanbod kleine cabrio’s geweest, maar ook een heleboel merken die ondanks de rage net te laat waren of zin in het project verloren tijdens de kosten-batenanalyse. Zoals ze dan bij een quizprogramma van de publieke omroep zeggen: gelukkig hebben we de foto’s nog. Hier tien compacte cabrio’s die er nét niet kwamen, op alfabetische volgorde.

Fiat Punto Cabrio (188)

Er was ooit een Fiat Punto Cabrio, bij de eerste generatie. De compacte Fiat kreeg van Bertone een coupé-achtig lijnenspel en een canvas dakje. Bij de tweede generatie verdween de cabrio-variant weer, terwijl Fiat hem aangereikt kreeg op een zilveren bordje. Niet Bertone maar Pininfarina ontwierp een cabrioconstructie voor de Punto, dit keer met een stalen klapdak nadat Peugeot in dit segment furore maakte met de 206 CC. Fiat wilde het echter niet en zo bleef de Punto Cabrio een concept.

Wel kon Pininfarina de achterkant van de Punto in grote lijnen nog gebruiken toen Mitsubishi ietwat wanhopig de cijfers van de Colt wilde opkrikken met de Colt CZC. Helaas miste de CZC net de curve van de compacte cabrio’s en werd het geen succes.

Peugeot 208 CC

Peugeot merkte het snelle succes en de even snelle val van de compacte cabrio vanuit eerste hand. Het merk nam met de 206 CC een groot risico, maar het pakte positief uit. Daarom moest er wel van de opvolger 207 ook een CC komen en die scoorde nog steeds best aardig. Helaas stortte ook dat tegen het einde van de 207 in en durfde Peugeot de 208 niet als cabrio uit te brengen. Jammer, want de kekke 208 was er wel als dakloos prototype, dit keer met canvas dakje. Peugeot stelde de 208 CC ten toon in het L’Aventure Peugeot Museum.

Peugeot RCZ Cabriolet

En daar gebroederlijk naast staat nog een doodgeboren compacte cabrio van Peugeot: de RCZ. De compacte coupé was al een vreemde eend in de bijt en ondanks dat ‘ie het niet gek deed, durfde Peugeot maar weinig gek te doen met een al gekke auto. Vandaar dat er maar één generatie kwam, enkel als coupé. Deze cabrioversie van de RCZ met stoffen dak kwam er nooit.

SEAT Cordoba Cabrio (Typ. 6K)

Over vreemde eenden in de bijt gesproken: de SEAT Cordoba. Die stond de Ibiza bij als compact model in de line-up tussen het einde van de jaren ’90 en de vroege jaren ’00. De Ibiza was er enkel als hatchback, door de Cordoba kwam er op datzelfde platform (en dat van de Polo) een stationwagon, sedan en een ‘coupé’, al lijkt de term ’tweedeurs sedan’ accurater. De station (Vario) en sedan waren zelfs gerebadged als Volkswagen voor de Polo Sedan en Variant. De cabrioversie, tweedeurs met canvas dak, schopte het helaas niet verder dan één prototype. Sinds de VAG-dagen heeft SEAT niet één cabrio officieel gebouwd.

SEAT Ibiza Cabrio

Ook een SEAT Ibiza Cabrio op basis van de hatchback bleef namelijk uit, ondanks een poging op basis van het eerste model. Wederom is er één prototype van. Dit zou simpelweg een canvas dakje op een hatchback ontdaan van zijn dak worden.

SEAT probeerde nog iets cabrio-achtigs met de Ibiza (Typ. 6J) in 2014, met een soort speedster-achtige Ibiza ‘Spyder’. Speciaal voor het GTI-Treffen in Wörthersee. Het werd uiteindelijk helemaal niks en we betwijfelen of een serieuze Ibiza cabrio ooit op de planning heeft gestaan.

Subaru Impreza Operetta (GC)

De Subaru Impreza (GC) bestaat grof gezegd alleen omdat er een succesvolle rallyauto moest komen. Toch wist Subaru uiteindelijk hun compacte sedan succesvol te maken in meerdere carrosserievormen. De driedeurs coupés (22B en P1) waren niet echt volumemodellen, maar er was uiteindelijk een heuse wagon! Een cabrio bleef uit, ondanks de Operetta concept. Die overigens een klassieke ‘fout’ van de cabrio maakte: stijfheid van de carrosserie, dat vaak door dak en vloer tegelijk wordt gecreëerd, moet bij de cabrio altijd puur door de vloer komen. Of je moet een aartslelijke rolhoepel achter de deur monteren. Ook het wegwerken van het canvas dak onder een canvas overtrek wint geen schoonheidsprijzen.

Suzuki Concept-S2

Je kent de Suzuki Swift als de auto die ontwikkeld was voor vele doeleinden. In Europa kregen we hem als Swift en Subaru Justy, in de VS was het de Geo Metro en in Australië kwam ‘ie er zelfs als Holden Barina. GM en Suzuki stopten hun samenwerking toen er een nieuwe Swift op de planning kwam en dus had Suzuki de vrijheid om er iets tofs van te maken, wat de toen hagelnieuwe Swift werd. En dat was inderdaad een toffe auto. Potentieel nog toffer is dat Suzuki een bijzondere concept car gebruikte om de Swift voor te proeven: de Concept-S2. Waar de daklijn van de Swift wordt gebruikt, maar het hele dak vouwde weg om er een compacte cabrio van te maken. Deze variant kwam nooit, maar had niet misstaan in de line-up.

Toyota FT-86 Open

Eigenlijk de enige auto in deze lijst waarvan een cabrioversie had kunnen scoren, in ieder geval in dezelfde mate als de coupé. De Toyota GT86 als coupé bleek helaas toch exotischer dan gehoopt. Het was geen flop, maar ze vlogen ook niet dermate als warme broodjes over de toonbank dat Toyota risico’s kon nemen. Een open GT86, gepresenteerd als de FT-86 Open concept, bleef uit. Dat is overigens geen tikfout, Toyota duidt hun concepts altijd aan met FT voor Future Toyota.

Toyota Yaris Cabrio

We zeiden al dat de Peugeot 206 CC een risico was in zijn tijd. Peugeot deed het gewoon, maar eigenlijk wist niemand hoe het zou uitpakken. Vandaar dat ook Toyota voorzichtig was met een dakloze Yaris. In de persmap van des tijds kon Toyota uitleggen dat het een ‘dynamische cabrio’ met ‘speedster-achtige lijnen’ is. Wij zien enkel een Yaris die ons niet op een goede manier aan een Golf VI Cabrio doet denken.

Volkswagen Corrado Cabrio by Karmann

Een mooi bruggetje, want Volkswagen-cabrio’s op basis van de Golf hebben het moeilijk gehad. De I en II waren ‘oké’ ondanks die gekke rolbeugel in het midden, maar de III voelde een beetje als het recept te veel uitmelken. Om nog maar te zwijgen over de IV, met een IV-frontje op een III: dat sloeg echt nergens op. En de Golf VI is… nou ja, we zeiden het net al. Alleen de Eos ontsprong die dans, maar die ging mee met de rage van middenklasse cabrio’s met klapdak. Kortom: Volkswagen kon een wat stijlvoller model als cabrio met canvas dak prima gebruiken. Karmann hielp en bouwde een dakloze Corrado. Kijk, dat lijkt er meer op. Helaas bleef het bij een prototype.

BONUS: Volkswagen New Beetle RSI Cabrio

Als bonus: een auto die er wel was, maar niet in deze vorm. Van de New Beetle kwam zowel een cabrio als een RSI-variant. Die laatste was een lekker vreemde Kever met dikke bodykit en VR6-motor. Dat die er überhaupt kwam is al geflipt, dus dat de cabrioversie van de RSI uit bleef moge duidelijk zijn. Toch moet die VR6-roffel lekker zijn met het dak open.

Voor dit lijstje hebben we het ietwat rekbare begrip ‘compact’ gebruikt, dus mocht jouw favoriete doodgeboren cabrio ontbreken: grote(re) vierzits cabrio’s zette @willeme al eens op een rijtje.